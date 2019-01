Credit24 Meistriliiga naaseb pausilt, tabeli tipud omavahel vastamisi

Aastale läheb kindla liidrina vastu Bigbank, kelle peatreener Andrei Ojamets juhtis eile Eesti naiste rahvuskoondise esmakordselt Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Tartu meeskonnal on 13 mänguga kogutud 36 punkti, ülejäänud meeskondadel on mäng vähem ja Pärnul kaks mängu vähem peetud. Teisel real paikneb 28 punktiga RTU/Robežsardze, kolmas on 27 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi, neljas 24 punktiga Tallinna Selver, viies Rakvere Võrkpalliklubi 19 punktiga, kuues 18 punkti kogunud Pärnu VK ning Eesti klubidest hoiab TalTech 12 punktiga kaheksandat kohta. Vaata tabeliseisu!

Uue aasta esimeses mängus võõrustab TalTech kell 18.30 Pärnut. Viimases liigamängus sai TalTech kirja 2:3 kaotuse Selverilt, Pärnu jäi 0:3 alla Saaremaale. Pärnu osales pärast seda ka karikafinaalis, kus kaotas samuti Saaremaale 2:3. Pärnu peatreener Avo Keel oli vahepeal lisaks ametis Läti koondise juures, kui pidas Euroopa meistrivõistluste valikmänge ja lõpetas valiksarja 3:1 võiduga Iisraeli üle.

TalTech tuleb väljakule ka laupäeval, mil mängitakse kell 18.00 võõrsil Limbažiga. Laupäeval kell 16.00 kohtuvad Jelgavas sealne Biolars ning tabeli kolmas meeskond Saaremaa, samal ajal võõrustab Rakvere kodusaalis Jekabpilsi Lušit. Kell 18.00 lähevad vastamisi Tallinna Selver ja Daugavpilsi Ülikool.