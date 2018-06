Challenger Cupi mängude ajakava sobib Eesti võrkpallikoondisele ideaalselt

„Vastased on kahtlemata kõvad,” vaagis Eesti tiimi juhendaja Gheorghe Cretu alagrupikaaslasi. „Kodus on Portugal täielikult teistsugune meeskond, nad võitlevad kui hullud. Kuldliiga finaalturniiril saadud kaotused olid nende jaoks kahtlemata valusad. Poolfinaalis olid meil kaks esimest geimi ülimalt tasavägised. Neil on oma mängustiil, keeruline vastane. Kasahstan... Nägime eelmisel aastal Alariga (võistkonna statistik Alar Rikberg – M. R.) videosid, kus nad mängisid treeningkohtumisi Tuneesia vastu. Neil on koosseisus mitmeid venelasi. Nendes riikides on venelased, kel on kodakondsus ja esindavad seda võistkonda. Nad on pikad ja füüsiliselt võimsad võrkpallurid. Ja nende jaoks, kujutage ette, on see võimalus end näidata ja saada kuskile hea leping. Need mehed on näljased ja annavad endast kõik.”

Kui suured on Eesti võimalused Challenger Cupil esimeseks tulla? 10 protsenti? 20? „Pole õrna aimugi,” ei hakanud Cretu spekuleerima. Ühes on ta aga veendunud: „Tuleb hullumeelne viiepäevane turniir!”

Täna kell 20 mängib aga Eesti rahvusnaiskond Euroopa Hõbeliiga poolfinaalis Austriaga, Delfi on sündmuspaigas kohal ja toob kõik operatiivselt huvilisteni. Avo Keel ja Läti meeskond asuvad kell 17 Skopjes võitlema Hõbeliiga pronksi nimel. Eilsetes poolfinaalides alistas Valgevene Läti kindlalt 3:0 ja Horvaatia Makedoonia 3:2.