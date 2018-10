Brasiilia võrkpallilegendi sõnum Eesti koondisele: unustage sõna „võib-olla”

Pühapäeval enne võrkpalli MM-i finaali tõi karika saali endine Brasiilia koondise kapten Gilberto Amauri de Godoy Filho (41) ehk Giba. Teisipäeval tegi ta Audentese spordikoolis Eesti võrkpallitreeneritele koolitust. Milliste võlusõnadega Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur sind siia meelitas? „Võlusõnaks oli üks aasta,” muheleb FIVB (maailma võrkpalliliit) sportlaskomisjoni president Giba, kui on kõigi koolitusel käinute küsimustele vastanud ja lahkelt erinevaid harjutusi näidanud ning kingituseks saadud meepurgi vastu võtnud. „Proovisime seda pikalt kavasse sobitada, nüüd lõpuks olen siin. Mu töö ongi kogu maailmas võrkpalli arendada.”

Kahtlemata on kuuel korral maailma parimaks võrkpalluriks valitud brasiillase Eestisse toomine kõva töövõit. „Selle pärast tasubki FIVB juhatuses olla, tekivad sidemed,” selgitas Pevkur ja tõi näite, kuidas lõppenud MM-i ajal sai näiteks jaapanlastega kokku lepitud, et nad tulevad järgmisel aastal Eestisse mängima. Sõprusmängudest on huvitatud ka Venemaa.