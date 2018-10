Brasiilia võrkpallilegend annab Kiili koolis näidistreeningu

Eesti Võrkpalli Liidu koostööpartneri Eesti Koolispordi Liidu initsiatiivil Kiili õpilastega kohtuv endine tippmängija jagab lisaks näidistreeningule lastele autogramme ja räägib võrkpallimängu võludest.

Eesti Koolispordi Liidu presidendi Lauri Luige sõnul on võrkpalliliit ja koolispordiliit teinud aastaid tulemuslikku koostööd, millest eredamateks näideteks on ühiselt korraldatav Kooliliiga, Miniliiga ja Pallilahing. “Noorte huvi võrkpalli vastu on tänu võrkpalliliidu ja õpetajate-treenerite heale tööle ning muidugi ka koondise suurepärastele tulemustele aktiivselt kasvamas. Giba tulek Eestisse on märgilise tähendusega ning loodetavasti aitab võrkpalli juurde tuua veelgi rohkem koolinoori. Kohtumine Kiili Gümnaasiumiski on märgiline, kuna nende võistkond valmistub juba aktiivselt 2020. aastal Brasiilias toimuvaks koolide MM-iks,” sõnas Luik.

Giba, kodanikunimega Gilberto Amauri de Godoy Filho on 2000. aastatel üheks maailma paremaks võrkpalluriks peetud brasiillane, kelle auhinnakapis on Ateena olümpia kuldmedal ja kolm maailmameistritiitlit. Kokku on ta võitnud 44 tiitlivõistluste ja suurturniiride medalit. Giba on Rahvusvahelise Võrkpalli Föderatsiooni (FIVB) sportlaskomisjoni president ja tuleb Eestisse loengut pidama Eesti Võrkpalli Liidu presidendi Hanno Pevkuri kutsel.