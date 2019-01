BLOGI TARTUST | Tublid võrgunaised! Eesti võitis 2200 inimese kannustamisel Rootsit ja jõudis EM-finaalturniiri lävele. Mehed nüpeldasid Lätit armutult

Kristiine Miilen: "Alguses oli väga lahe - nii palju pealtvaatajaid! Aga vähemalt mul isiklikult võttis see küll jala värisema. Mõtlesin küll, et lähen julgelt panema, aga ei tulnud alguses välja. Teises geimis saime oma mängu käima, kolmandas ja neljandas oli juba vabam. Kuid mul ei tekkinud kordagi tunnet, et me kaotame. Tundus, et võime võita, kui suudame oma mängu üles leida."

Juba kolmapäeval mängib Eesti naiskond võõrsil EM-pileti juba taganud Soomega ning võit viiks eestlannad finaalturniirile. Kaotuse korral tuleb loota, et Rootsi võidab samal ajal koduväljakul Tšehhit.

„Meil on võimalus teha ajalugu. Kõik on meie enda kätes, võtame end maksimaalselt kokku,” lubas Laak. Siiani pole kunagi ükski Eesti olümpia-ala pallimängu naiskond Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääsenud.

Meeste mäng oli kiire ja ühepoolne. Eesti demonstreeris selget klassivahet, andes vastasele geimides 20, 11 ja 21 punkti. Ainus põnev hetk tekkis kolmanda geimi lõpus, kui Avo Keele õpetussõnu kuulanud lõunanaabrid tulid välja 11 : 16 kaotusseisust. Viigiseisul 21 : 21 läks servima Ardo Kreek ning sisuliselt otsustas üksinda geimi lõpu, lüües neli head servi (sh kolm ässa).

Kas see oligi plaan, et Kreek läheb ja lõpetab tugeva serviseeriaga mängu? „Ei, selle otsuse tegin ise. Olin selle ajani servijoonel niisama plönni löönud, mõtlesin, et millal siis veel, kui mitte nüüd,” selgitas Kreek. Teises geimis hiilgas pallingul Kristo Kollo, kes servis koguni 11 korda järjest, kokku lõi ta kuus ässa. Eesti meeskond oli juba varem kindlustanud pääsu finaalturniirile, lätlaste lootus kustus eile lõplikult.

Punktid: Robert Täht 15, Ardo Kreek 11, Kristo Kollo 11, Timo Tammemaa 7, Oliver Venno 7, Kert Toobal 3, Markkus Keel 1, Henri Treial 1

Tabel: 1. Eesti 4 võitu (12 p), 2. Iisrael 1 (3), 3. Läti 0 (0)

Keerulisse seisu olid end mänginud Soome mehed, kes jäid alagrupiturniiril kahel korral alla Rumeeniale. Täna oli neil selg vastu seina, kodusaalis löödi Taanit kindlalt 3 : 0 ning väga suure tõenäosusega on neilgi koht EM-il tagatud. Alagrupivõitjatena on pilet taskus Rumeenial, Slovakkial, Ukrainal ja Kreekal.

Võrkpalli EM-valikmängud

Märt Roosna: 25:21. Kreek lõpetab elegantselt - ässaga! Eesti võitis kindlalt 3:0. Eriti põnevaks ei läinud, tegu oli selge klassivahega.

Märt Roosna: 24:21. Kreegilt veel üks äss!

Märt Roosna: 23:21. Treialilt blokk!

Märt Roosna: 22:21. Kreek lööb vajaliku serviässa ja Eesti taas peal.

Märt Roosna: 21:21. Venno rünnak.

Märt Roosna: 20:21. Švans servi kavalalt võrgu ette ja Rikberg jääb hiljaks.

Märt Roosna: 20:20. Pekmansi rünnak.

Märt Roosna: 20:19. Kollo rünnak.

Märt Roosna: 19:19. Abolins eksib servil.

Märt Roosna: 18:19. Švans keskelt.

Märt Roosna: 18:18. Täht nurgast. Tundub, et saame lõpuks ühe haarava geimilõpu.

Märt Roosna: 17:18. Abolinsi rünnak. Kollo tegi selle pallivahetuse ajal oma käele haiget.

Märt Roosna: 17:17. Eesti ei saa servi kätte, Petrovs lööb palli maha.

Märt Roosna: 17:16. Abolinsi rünnak ja Läti on kuidagi hiilivalt selles geimis mängu tagasi tulnud.

Märt Roosna: 17:15. Švans keskelt.

Märt Roosna: 17:14. Petrovsi serviviga.

Märt Roosna: 16:14. Täht auti.

Märt Roosna: 16:13. Kollo blokki.

Märt Roosna: 16:12. Kollo serviviga.

Märt Roosna: 16:11. Kollolt veel üks äss.

Märt Roosna: 15:11. Toobal mängis Kollo hästi löögile ja pall on maas.

Märt Roosna: 14:11. Täht blokki.

Märt Roosna: 14:10.

Märt Roosna: 14:9. Avdejevs auti.

Märt Roosna: 13:9. Toobali blokk.

Märt Roosna: 12:9. Kollo blokk.

Märt Roosna: 11:9. Petrovsi serviviga.

Märt Roosna: 10:9. Ja Petrovs lööb Rikbergile veel teisegi ässa.

Märt Roosna: 10:8. Rikberg laseb endale lüüa serviässa.

Märt Roosna: 10:7. Kollo blokki.

Märt Roosna: 10:6. Avdejevsi rünnak.

Märt Roosna: 10:5. Švansi serviviga.

Märt Roosna: 9:5. Teine serv on siiski pisut pikk.

Märt Roosna: 9:4. Täht lajatab pöörase serviässa otse ristnurka.

Märt Roosna: 8:4. Kreek! "Ardo on tagasi," muheleb seepeale koondise statistik Alar Rikberg.

Märt Roosna: 7:4. Kreek.

Märt Roosna: 6:4.

Märt Roosna: 6:3. Täht paneb "kollbloki" :)

Märt Roosna: 5:3. Pekmans auti.

Märt Roosna: 4:3. Läti serviviga.

Märt Roosna: 3:3. Treiali serviviga.

Märt Roosna: 3:2. Venno rünnak.

Märt Roosna: 2:2.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: 25:11. Venno löök lõpetab geimi. Eesti peal 2:0 ja siiani on tegu olnud väga ühepoolse mänguga, kus sportlikku pinget väga pole. Teise geimi märksõnaks on Kristo Kollo hull serviseeria - ta pallis järjest 11 korda!

Märt Roosna: 24:11.

Märt Roosna: 24:10. Venno! Cretu on teinud ka vahetusi, Keel tõstab.

Märt Roosna: 23:10. Abolins päästab Läti sellest piinlikkusest, et jäävad alla 10 silma.

Märt Roosna: 23:9. Ja usute või mitte, aga Kollo saab veel ühe ässa kirja! Seekord õnnelikust võrgutripsust.

Märt Roosna: 22:9. Nüüd käib Kollo soolo - veel üks äss. Mees naudib asja täiega.

Märt Roosna: 21:9. Kollo äss. Vinge seeria.

Märt Roosna: 20:9.

Märt Roosna: 19:9. Kollo serviäss. Keel vahetab sisse Pärnus palliva Atvars Ozolinši.

Märt Roosna: 18:9. Toobal saab kirja blokipunkti.

Märt Roosna: 17:9. Abolins auti.

Märt Roosna: 16:9. Tammemaa rünnak.

Märt Roosna: 15:9. Eesti blokk peab ja Läti seis on juba äärmiselt keeruline.

Märt Roosna: 14:9. Pekmans auti.

Märt Roosna: 13:9. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 12:9. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 11:9. Zavoronijs keskelt.

Märt Roosna: 11:8. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 10:8. Venno lööb blokki.

Märt Roosna: 9:7. Avdejevsi rünnak.

Märt Roosna: 9:6. Pekmans kolmesesse blokki, punkt Kreegi arvele.

Märt Roosna: 8:6. Kreegi lööb ebaõnnestus.

Märt Roosna: 8:5.

Märt Roosna: 8:4. Kreek keskelt.

Märt Roosna: 7:4. Pekmans blokist auti.

Märt Roosna: 7:3. Zavoronijsi serviviga.

Märt Roosna: 6:3. Kollo serviviga.

Märt Roosna: 6:2. Täht!

Märt Roosna: 5:2. Kollo lööb lühikese servi - äss.

Märt Roosna: 4:2.

Märt Roosna: 3:2. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 2:1. Tammemaa rünnak.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: 1:0. Kollo blokk.

Märt Roosna: 25:20. Vanameister Ardo Kreek lõpetab rünnakuga geimi, Eesti peal 1:0.

Märt Roosna: 24:20. Pekmans lööb Kollo ja Tähe vahele ässa.

Märt Roosna: 24:19. Švans keskelt.

Märt Roosna: 24:18.

Märt Roosna: 23:18. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 22:18. Läti serviviga. Tammemaa servijoonele.

Märt Roosna: 21:18. Pekmans blokist auti.

Märt Roosna: 21:17. Venno rünnak.

Märt Roosna: 20:17. Venno serviviga.

Märt Roosna: 20:16. Venno lööb täpselt ja nõrgalt ning punkt tuleb.

Märt Roosna: 19:16. Ka Täht blokki.

Märt Roosna: 19:15. Kollo lööb Pekmansi blokki.

Märt Roosna: 19:14. Kreek eksib servil.

Märt Roosna: 19:13. Pekmans auti.

Märt Roosna: 18:13. Täht auti.

Märt Roosna: 18:12. Läti riskib serviga, aga see toob kaasa ka servivead.

Märt Roosna: 17:12. Kudrjašovs ei tee mingit kombinatsiooni, lööb lihtsalt palli maha.

Märt Roosna: 17:11. Toobal ja Kreek teevad kombinatsiooni "vahelt".

Märt Roosna: 16:11. Pekmansi serviviga.

Märt Roosna: 15:11. Lätlased on Tammemaa serviga jätkuvalt hädas, kuid Pekmans päästab nende jaoks olukorra.

Märt Roosna: 15:10. Kreegi blokk. Punkte tuleb igalt poolt.

Märt Roosna: 14:10. Tammemaa serviäss.

Märt Roosna: 13:10. Tammemaa ründab - kõrgelt! Pall maas.

Märt Roosna: 12:10. Zavorotnijs keskelt.

Märt Roosna: 12:9.

Märt Roosna: 11:9. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 9:9.

Märt Roosna: 9:8. Täht tagaliinist.

Märt Roosna: 8:8. Avdejevs viigistab.

Märt Roosna: 8:7. Kreek! Tore on teda taas platsil näha.

Märt Roosna: 7:7. Pekmansi rünnak.

Märt Roosna: 7:6. Pekmansi rünnak.

Märt Roosna: 7:5. Tähe paugutab veel ühe serviässa!

Märt Roosna: 6:5. Tähe serviäss.

Märt Roosna: 5:5. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 4:5.

Märt Roosna: 4:4.

Märt Roosna: Vabandust, Kollo viga servi vastuvõtul.

Märt Roosna: 3:4. Kollo serviviga.

Märt Roosna: 3:3. Pekmans saab Läti poolel käe valgeks.

Märt Roosna: 3:2 Täht hanitab.

Märt Roosna: 2:2. Läti temporünnak

Märt Roosna: 2:1. Kollo blokk.

Märt Roosna: 1:1. Avdejevsi rünnak.

Märt Roosna: 1:0. Petrovsi serviviga.

Märt Roosna: Pall mängu!

Märt Roosna: Eesti alustab koosseisus Ardo Kreek, Kert Toobal, Robert Täht, Oliver Venno, Kristo Kollo, Timo Tammemaa ja liberod Silver Maar ja Rait Rikberg.

Märt Roosna: Ja ongi nii, et Teppan on särgi selga tõmmanud. Aga ta on siiski haige ega tule platsile. Soojendust ta ei teinud.

Heix: Teppan ju platsil...

Märt Roosna: Hümnid lauldud ja kõik laabus kenasti, esinejatel olid sõnad peas ja lauldi kaasa. Läti koondise treener Avo Keel ümises taas mõlemat hümni.

Märt Roosna: Kahe mängu vahel hõigati välja ka aasta parimad võrkpallurid. Naistest tunnustati Kertu Laaki, meestest Robert Tähte ja treeneritest Andrei Ojametsa.

Märt Roosna: Meeste mängust nii palju, et Renee Teppan jääb haiguse tõttu eemale.

Märt Roosna: Kristiine Miilen: "Alguses oli väga lahe - nii palju pealtvaatajaid! Aga vähemalt mul isiklikult võttis see küll jala värisema. Mõtlesin küll, et lähen julgelt panema, aga ei tulnud alguses välja. Teises geimis saime oma mängu käima, kolmandas ja neljandas oli juba vabam. Kuid mul ei tekkinud kordagi tunnet, et me kaotame. Tundus, et võime võita, kui suudame oma mängu üles leida."

Märt Roosna: Andrei Ojamets: "Nõukogude ajal oli üks ütlus: mängi sitasti, aga võida! Selge, et mängu algus oli peas kinni. Eks saate ise ka aru, milline koorem oli naiste õlgadel. Neil pole ju ka sellise publiku ees mängimise kogemust. Kodusaal alati ühest küljest aitab, teisalt jälle surub. Alguses ei olnud meil vastuvõttu üldse. Ent suutsime oma mängu parandada. Teisalt aitasid ka vahetusmängijad. Võib-olla tundub, et Polina Bratuhhina ei teinud väga palju midagi, aga ta andis olulist puhkust Kristiine Miilenile. Ta sai puhata ja rahuneda, kui tagasi platsile tuli, oli hoopis parem. Kuna vastastel puudus Isabelle Haak, siis mängisid nad väga palju läbi positsioon number nelja ja neid ei olnud keeruline blokeerida."

Märt Roosna: Toome teieni ka treener Andrei Ojametsa ja mängijate kiired kommentaarid.

Märt Roosna: 25:23. Olemas! Laak lööb palli maha ja 2300 inimest Tartu hallis löövad käed taeva poole! Eesti võitis 3:1 ja on EM-finaalturniirile väga lähedal.

Märt Roosna: 24:23. Nette Peit blokist auti. Matšpall...

Märt Roosna: 23:23. Wasserfaller keskelt.

Märt Roosna: 23:22. Veel korra Kadi Kullerkann! Tagasivahetus, Laak ja Mõnnakmäe tagasi.

Märt Roosna: 22:22. Eliisa Peidi serviviga.

Märt Roosna: 22:21. Kullerkann!

Märt Roosna: 21:21. Rootsi rünnak.

Märt Roosna: 21:20. Miileni serviäss!

Märt Roosna: 20:20. Eliisa Peidi blokk! Ojamets tegi eelnevalt ka vahetuse, platsile tulid Kadi Kullerkann ja Kaisa Bahmatsev

Märt Roosna: 19:20. Laak lööb Hanssoni blokki.

Märt Roosna: 19:19. Eesti mängija astub keskjoonele.

Märt Roosna: 19:18. Nette Peit tagaliinist blokki.

Märt Roosna: 19:17. Laagi serviäss!

Märt Roosna: 18:17. Laak! Jumal tänatud, et ta omal ajal otsustas sidemängija ameti diagonaalründaja oma vastu vahetada :)

Märt Roosna: 17:17.

Märt Roosna: 17:16. Miileni rünnak.

Märt Roosna: 16:16.

Märt Roosna: 16:15. Nette Peit blokist auti.

Märt Roosna: 15:15. Haak viigistab.

Märt Roosna: 15:14. Laak auti.

Märt Roosna: 15:13. Ja teeme! Moorilt pidurdav blokk, Laak lööb ära.

Märt Roosna: 14:13. Laak viib Eesti ette. Teeme nüüd!

Märt Roosna: 13:13. Hanssoni serviviga.

Märt Roosna: 12:13. Haagi rünnak.

Märt Roosna: 12:12. Peit lükkab blokist auti.

Märt Roosna: 11:12. Mõnnakmäe teeb kaks puudet.

Märt Roosna: 11:11. Miileni serviviga.

Märt Roosna: 11:10. Eliisa Peit pole rünnakul palju tööd saanud, aga nüüd saab ega eksi.

Märt Roosna: 10:10. Ai-ai... Laagi serv maandub napilt audis.

Märt Roosna: 10:9. Rootsi rünnak auti.

Märt Roosna: 9:9.

Märt Roosna: 8:9. Rootsi rünnak.

Märt Roosna: 8:8. Moor!

Märt Roosna: 7:8.

Märt Roosna: 7:7. Hellvigi serviviga.

Märt Roosna: 6:7.

Märt Roosna: 6:6. Hellvigi rünnak.

Märt Roosna: 6:5.

Märt Roosna: 5:5. Eesti blokk!

Märt Roosna: 4:5. Moor keskelt. Kui ta ikka korralikult pallile pihta saab, siis on tõsise (meeste) temporünnaku moodi.

Märt Roosna: 3:5. Haak nurgast.

Märt Roosna: 3:4. Peidi löök jääb tänu õnnele maha.

Märt Roosna: 2:4. Peit auti.

Märt Roosna: 2:3. Miilen hanitab.

Märt Roosna: 1:3. Miileni rünnak.

Märt Roosna: 0:3. Laak auti.

Märt Roosna: 0:2. Peit auti.

Märt Roosna: 0:1. Rootsi rünnak jääb maha.

Märt Roosna: 25:17. Mõnnakmäe blokk! Eesti juhib 2:1!

Märt Roosna: 24:17. Haak nurgast.

Märt Roosna: 24:16. Laak jätkab täpselt ründamist. Geimpall...

Märt Roosna: 23:16. Moor eksib servil.

Märt Roosna: 23:15. Miileni rünnak.

Märt Roosna: 22:15. Lazic võrku.

Märt Roosna: 21:15. Miilen blokist auti.

Märt Roosna: 20:15. Laak!

Märt Roosna: 19:15. Hellvigi rünnak.

Märt Roosna: 19:14. Miileni blokk! Hea on näha, et nüüd mängivad meie naised nii, nagu võimed lubavad. Alguse pained on unustatud.

Märt Roosna: 18:14. Haak auti.

Märt Roosna: 17:14. Laak lükkab palli kätest auti.

Märt Roosna: 16:14. Lazici hanitus.

Märt Roosna: 16:13. Moor keskelt!

Märt Roosna: 15:13. Moor auti.

Märt Roosna: 15:12. Peit lööb Hellvigi blokki.

Märt Roosna: 15:11. Lazici rünnak.

Märt Roosna: 15:10. Halb vastuvõtt Eestilt, kuid Laagi hanitus päästab olukorra.

Märt Roosna: 14:10.

Märt Roosna: 14:9. Rootslannad ei saa Miileni servi kätte.

Märt Roosna: 13:9.

Märt Roosna: 12:9. Laagi serviviga.

Märt Roosna: 12:8. Laagi serviäss!

Märt Roosna: 11:8. Miileni blokk!

Märt Roosna: 10:8.

Märt Roosna: 9:8. Hellvigi rünnak.

Märt Roosna: 9:7. Miileni rünnak.

Märt Roosna: 8:7.

Märt Roosna: 8:6. Rootsi rünnakuviga.

Märt Roosna: 7:6. Veel korra särab võrgu kohal Moor.

Märt Roosna: 6:6. Moori blokk!

Märt Roosna: 5:6. Nette Peit hanitab kahese bloki taha tühja kohta.

Märt Roosna: 4:6. Lazici rünnak.

Märt Roosna: 4:5.

Märt Roosna: 3:5. Sidemängija Vilma Andressoni hanitus tuleb meie naistele üllatusena.

Märt Roosna: 3:4. Wasserfalleri serviviga.

Märt Roosna: 2:4. Peidi löök läheb napilt auti.

Märt Roosna: 2:3. Lazici rünnak.

Märt Roosna: 2:2. Haak eksib servil ning seejärel viigistab Miileni äss seisu.

Märt Roosna: 0:2. Hellvigi rünnak.

Märt Roosna: 0:1. Laagi serviviga.

Märt Roosna: Laak on toonud 10, Peit 8 ja Miilen 5 punkti. Eesti vastuvõtt on 27, rünnak 32, Rootsil on numbrid 40 ja 23.

Märt Roosna: 25:23. Rootsi rünnakuviga ja seis viigis 1:1! Eesti on mängus tagasi nii skoori kui ka mängupildi mõttes.

Märt Roosna: 24:23. Rootsi rünnak.

Märt Roosna: 24:22. Super! Pikk pallivahetus lõppeb sellega, et Miileni rünnakut tagasi ei tooda.

Märt Roosna: 23:22. Paraku eksib ta ise servijoonel.

Märt Roosna: 23:21. Nette Peit lööb riskantselt piki piiri ja... sees!

Märt Roosna: 22:21. Hellvigi rünnak ja edu on taas minimaalne.

Märt Roosna: 22:20.

Märt Roosna: 22:19. Laak! Hea kaitsetöö Nõlvakult.

Märt Roosna: 21:19. Miilen ei saa servi kätte, kuid Peit lahendab rünnakul olukorra.

Märt Roosna: 20:19. Eliisa Peidi serviviga.

Märt Roosna: 20:18. Nette Peit! Lööb osavalt piki piiri ja pall tagasi ei tule.

Märt Roosna: 19:18. Vilma Anderssoni serviäss, Nõlvak jäi lootma, et läheb välja.

Märt Roosna: 19:17. Linda Andressoni rünnak.

Märt Roosna: 19:16. Rootsile vilistati nüüd asetuseviga.

Märt Roosna: 18:16. Miilen ründab auti, kuid Rootsi blokk on õnneks võrgus.

Märt Roosna: 17:16. Ja veel üks! Eesti esmakordselt geimis peal.

Märt Roosna: 16:16. Miilenilt äss!

Märt Roosna: 15:16. Laak jätkab rünnakul mõnusa enesekindlusega.

Märt Roosna: 14:16. Rootsi rünnak. Mainimata on, et Miilen on tagasi Bratuhhina asemel.

Märt Roosna: 14:15. Taas Eesti vastuvõtt lonkab, kuid Laagi blokk parandab selle vea.

Märt Roosna: 13:15. Haagi rünnak.

Märt Roosna: 13:14. Moor üllatab tugeva planeeriva serviga ja saab kirja ässa!

Märt Roosna: 12:14. Hellvigi serviviga.

Märt Roosna: 11:14. Nette Peidi serviviga.

Märt Roosna: 11:13. Peidi blokk.

Märt Roosna: 10:13. Mõnnakmäe serviviga.

Märt Roosna: 10:12. Moori rünnak! Ja Mõnnakmäe serviäss!

Märt Roosna: 8:12. Bratuhhina ei see servi kätte. Avageimis oli Eesti servi vastuvõtt kõigest 15%.

Märt Roosna: 8:11.

Märt Roosna: 8:10. Moor! Hea, et lõpuks keskelt ka õnnestus.

Märt Roosna: 7:10. Hellvig lööb palli vastu antenni.

Märt Roosna: 6:10. Eesti blokk!

Märt Roosna: Mõistagi pole Eesti treener Andrei Ojamets olukorraga rahul, esimese geimi järel põrutas ta naistele: mida me seisame nii?!

Märt Roosna: 5:10. Rootsi sevriviga.

Märt Roosna: 4:10. Peit võrku.

Märt Roosna: 4:9.

Märt Roosna: 4:8.

Märt Roosna: 4:7. Laak auti.

Märt Roosna: 4:6. Bratuhhina serviviga.

Märt Roosna: 4:5. Wasserfalleri serviviga.

Märt Roosna: 3:5. Kullerkann blokki, ei toimi see koostöö Mõnnakmäega. Teda asendab Eliisa Peit.

Märt Roosna: 3:4. Haak leiab Eesti blokis augu.

Märt Roosna: 3:3. Rootsi rünnakuviga.

Märt Roosna: 2:3. Laagi rünnak.

Märt Roosna: 1:3. Bratuhhina löök jääb maha.

Märt Roosna: 0:3. Bratuhhina eksib rünnakul.

Märt Roosna: Miilenit asendab Bratuhhina-Pitou.

Märt Roosna: 0:2. Miilen blokki.

Märt Roosna: 0:1. Miilen ei saa servi kätte.

Märt Roosna: 19:25. Andresson blokeerib Laagi löögi ja geim on läbi. Rootsi juhib 1:0. Eesti naised olid kohtumise alguses täielikult krambis, miski ei õnnestunud, sidemängija Julija Mõnnakmäe tegi palju praaki. Nette Peidi serviseeria ajal suudeti tulla välja 6:13 kaotusseisust, vahe tehti minimaalseks, ent vilets servi vastuvõtt ei lubanud roostlannadega võrdselt edasi jätkata. Ainsana oli tasemel Kertu Laak, kes tõi 6 silma.

Märt Roosna: 19:24. Miilen hanitab täpselt bloki taha.

Märt Roosna: 18:24. Anderssoni rünnakuviga.

Märt Roosna: 17:24. Laagilt ilus rünnak.

Märt Roosna: 16:24. Kullerkann lööb Haagi blokki.

Märt Roosna: 16:23. Uuesti sama asi.

Märt Roosna: 16:22. Peit ei saa kätte Lazici servi.

Märt Roosna: 16:21. Eesti serviviga.

Märt Roosna: 16:20. Peit blokist auti.

Märt Roosna: 15:20. Vilma Andressoni serviviga.

Märt Roosna: 14:20.

Märt Roosna: 14:19. Wasserfalleri serviviga.

Märt Roosna: 13:19. Lazici rünnak.

Märt Roosna: 13:17.

Märt Roosna: 13:18. Wasserfaller lajatab serviässa.

Märt Roosna: 13:16. Haagi serviviga.

Märt Roosna: 12:16. Eesti mängija astub keskjoonest üle.

Märt Roosna: 12:15.

Märt Roosna: 12:14. Peidi serv läheb pikaks. Aga ta tegi väga vinge serviseeria ja oleme tagasi mängus.

Märt Roosna: 12:13. Hea blokk-kaitse Eestilt ja Miilen ründab edukalt.

Märt Roosna: 11:13. Laak!

Märt Roosna: 10:13. Hea kaitsemäng Nõlvakult ja Miilen lööb palli maha.

Märt Roosna: 9:13. Moor keskelt.

Märt Roosna: 8:13. Peidilt äss!

Märt Roosna: 7:13. Laagi rünnak.

Märt Roosna: 6:13. Hellvig lööb Nõlvakule ässa.

Märt Roosna: 6:12. Laagi rünnakuviga. Nõlvak on nüüd olnud hädas servi vastuvõtul.

Märt Roosna: 6:11. Laagil on blokk ees.

Märt Roosna: 6:10. Rootsi rünnak.

Märt Roosna: 6:9. Laagi rünnak. Tema on end leidnud, kahjuks on meie sidemängija Mõnnakmäe olnud väga ebakindel alguses.

Märt Roosna: 5:9. Hellvig nurgast.

Märt Roosna: 5:8.

Märt Roosna: 5:7. Laak!

Märt Roosna: 4:7. Miilen eksib servil.

Märt Roosna: 4:6. Lazici rünnakuviga.

Märt Roosna: 3:6. Nette Peit tagaliinist.

Märt Roosna: 2:6. Mõnnakmäe serv jääb Kullerkannule lühikeseks... umbes meetri võrra.

Märt Roosna: 2:5. Nõlvak toob kaitses palli üles ja Laak lööb maha. Ärkame!

Märt Roosna: 1:5. Moori serviviga.

Märt Roosna: 1:4. Haak eksib servil.

Märt Roosna: 0:3. Rootsi hanitus jääb maha, Eesti on selgelt krambis esialgu.

Märt Roosna: 0:4. Oeh... Mõnnakmäe soe pall. Oleks vaja ühte ilusat kordaminekut, et sellest olekust välja murda.

Märt Roosna: 0:2. Wasserfalleri löök.

Märt Roosna: 0:1. Eestlannad komistavad üksteise otsa ja pikk pallivahetus lõppeb nii, et pall kukub meie poolele.

Märt Roosna: Pall mängu!

Märt Roosna: Eesti koosseisu tutvustasime, rootslased mängivad algkoosseisus Linda Andresson, Jonna Wasserfaller, Rebecka Lazic, Hanna Helvig, Vilma Andresson, Anna Haak ja libero Sofie Sjöberg.

Märt Roosna: Eesti võrkpalli naiskonna ajaloo tähtsaim mäng on kohe algamas. Loodame, et naistel eelkõige närvid peavad vastu!

Märt Roosna: Läti meeskonda on tabanud mitmed tagasilöögid. Eestisse tuldi 11 mehega, haigestunud Toms Vanags kaasa ei sõitnud. Ja ka see ei olnud veel küll - Andis Cimoska lõi viimasel hetkel rivist välja pimesool! Ning niigi jäid mitmed põhimehed tulemata, kuna klubihooaeg käib.

Märt Roosna: Naiste mänguks on sisuliselt täismaja!

Märt Roosna: Tore, et rahvast on väga palju juba naiste mängu eel, isegi tund aega enne naiste mängu, oli sissepääsu ees korralik saba.

Märt Roosna: Eesti naiste koondis alustab koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Nette Peit, Kristiine Miilen, Eliisa Peit, Kristel Moor ja libero Kristi Nõlvak. Ehk siiani diagonaalründaja kohal tegutsenud Moor on olude sunnil nihutatud keskblokeerija kohale. Vigastuste tõttu jäävad eemale Eliise Hollas ja Anu Ennok.

Märt Roosna: Rootsi koondise treeneri Jonas Svantessoni kommentaar enne tänast mängu: "Oleme Eestiga korduvalt mänginud, vahva on uuesti kohtuda, sest tiimid on samal tasemel ja see, kellel on parem päev, võidab. Peame hoidma oma vigade arvu miinimumis ja kõvasti töötama." Rootsi poolel ei tee kaasa nende tähtründaja Isabelle Haak, kes eelmises omavahelises mängus tõi 25 punkti. Eesti võitis selle mängu 3:1. Suvel Euroopa liigas mängiti 2:3 ja 3:2, samas Eesti jäi Hõbeliigas neljandaks, Rootsi tuli esimeseks.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Hea uudis on kõigile neile, kes pole veel mängudele pileteid soetanud. Müügile tuleb piiratud arv seisupileteid, nii et kõik huvilised tulgu aga aegsasti Tartu Ülikooli spordisaali kohale. Piletite müük algab kell 18.30.