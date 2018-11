BLOGI JA FOTOD | Pärnu surus alguses tugeva Itaalia klubi nurka, kuid ei suutnud geimpalle realiseerida ja sai lõpuks selge kaotuse

Meeskondade tasemevahest räägib ilmselt kõnekalt fakt, et Pärnu on kaotanud Balti liigas tänavu sama palju kui Monza Itaalia liigas – neli mängu. Võitnud on Pärnu kuus. Ebakindla hooaja alguse peapõhjus on olnud meeskonna liidri Taavet Leppiku puudumine. Nurgaründaja põdes angiini ja tegi paranemiseks läbi koguni kaks antibiootikumikuuri. Nüüdseks on ta terve ja valmis aitama. „Iseküsimus, mis vormis ta on. Haigusega kaotas Taavet päris mitu kilo, ennegi oli kleenuke,” märkis Tilk.



Pärnu VK - Monza Vero Volley Märt Roosna: 21:25. Džavoronok paneb mängule punkti, Monza võttis ikkagi kindla 3:0 võidu. Märt Roosna: 21:24. Plotnitski serviviga. Märt Roosna: 20:24. Leppiku serviviga. Märt Roosna: 20:23. Chizoba rünnak. Märt Roosna: 19:23. Ožolins ei saa servi kätte. Märt Roosna: 19:22. Chizoba auti. Märt Roosna: 19:21. Ghafouri rünnak. Märt Roosna: 19:20. Ožolinsi rünnak. Märt Roosna: 18:20. Nüüd teeb vea vastuvõtul Leppikut asendanud Ožolins. Märt Roosna: 18:19. Plotnitski rünnak blokist auti. Märt Roosna: 18:18. Monza serviviga. Märt Roosna: 17:18. Plotnitski rünnak. Maier asendab Kovaljovi. Märt Roosna: 17:17. Plotnitski pikalt auti ja viik on majas. Märt Roosna: 16:17. Nassar! Märt Roosna: 15:17. Džavoronok lööb täpselt blokist mööda. Märt Roosna: 15:16. Monza serviviga. Märt Roosna: 14:16. Märt Roosna: 14:15. Chizoba blokk! Märt Roosna: 13:15. Märt Roosna: 12:15. Plotnitski serv on parem kui Maari vastuvõtt. Äss. Märt Roosna: 12:14. Märt Roosna: 12:13. Švansi rünnak. Märt Roosna: 11:13. Leppik lööb blokki. Märt Roosna: 11:12. Ghafour saa vabalt rünnata ega eksi. Märt Roosna: 11:11. Chizoba serviäss viigistab seisu. Märt Roosna: 10:11. Hea tõste Keelelt number kuuele ja Kovaljov lööb ära. Märt Roosna: 9:11. Märt Roosna: 9:10. Pärnu võitleb vapralt edasi, Chizoba lööb blokist auti. Märt Roosna: 8:10. Leppik eksib rünnakul. Märt Roosna: 8:9. Chizoba rünnak. Märt Roosna: 7:9. Kovaljov blokki. Märt Roosna: 7:8. Chizoba rünnak. Märt Roosna: 6:7. Monza serviviga. Märt Roosna: 5:7. Märt Roosna: 5:6. Švansi rünnak. Märt Roosna: 4:6. Ghafouri rünnak. Märt Roosna: 4:5. Leppik blokist auti. Märt Roosna: 3:5. Yosifovi rünnak. Märt Roosna: 3:4. Leppik saab kahesest blokist jagu. Märt Roosna: 2:4. Märt Roosna: 2:3. Kovaljovi serviviga. Märt Roosna: 2:2. Kovaljovi rünnak. Märt Roosna: 1:2. Märt Roosna: 1:1. Nassarile blokipunkt. Märt Roosna: 0:1. Švansi serviviga. Märt Roosna: 18:25. Pärnu lagunes geimi lõpus täielikult. Monza juhib 2:0. Märt Roosna: Vabandust, seis ikka 18:24. Märt Roosna: 18:23. Taas Kovaljov vastuvõtul hädas. Märt Roosna: 18:23. Märt Roosna: 18:22. Avo Keel ütles enne mängu, et selles kohtumises hanitused maha ei jää, nüüd tõestas Kovaljov, et jäävad ikka. Märt Roosna: 17:22. Jube palju vigu on selles geimis tehtud, nüüd ründab auti Kovaljov. Märt Roosna: 17:21. Keele suunataju on nüüd vale ja hanitades lükkab ta palli selgelt auti. Märt Roosna: 17:20. Džavoronoki rünnak. Märt Roosna: 17:19. Švansi äss annab Pärnule uut lootust. Märt Roosna: 16:19. Monza mängija teeb ülepalli, segab meie sidemängijat. Märt Roosna: 15:19. Chizoba auti. Märt Roosna: 15:18. Kovaljov antenni. Märt Roosna: 15:17. Plotnitski taas. Märt Roosna: 15:16. Plotnitski on rünnakul võimas ja põrutab kindlalt üle Keele bloki. Märt Roosna: 15:15. Yosifovi serviviga. Märt Roosna: 14:15. Ghafour ühese vastu - pole probleemi. Märt Roosna: 14:14. Aga eksib nüüd servijoonel see noor tšehh. Märt Roosna: 13:14. Džavoronoki rünnak. Märt Roosna: 13:13. Leppik viigistab. Märt Roosna: 12:13. Chizoba rünnak. Märt Roosna: 11:13. Chizoba blokki. Märt Roosna: 11:12. Nassar auti. Märt Roosna: 11:11. Nonii, ukrainlane on asunud rehabiliteerima oma nigelat servi vastuvõttu ja põrutas teisegi ässa! Märt Roosna: 10:11. Kovaljovilt äss. Märt Roosna: 9:11. Nassar teeb sama vastu. Märt Roosna: 8:11. Beretta keskelt. Märt Roosna: 8:10. Chizoba! Märt Roosna: 7:10. Švansi serviviga. Vastased on saanud 10 punktist pooled meie pallinguvigadest. Märt Roosna: 7:9. Švans keskelt. Märt Roosna: 6:9. Leppiku serviviga. Märt Roosna: 6:8. Švansi hanitus, eelnevalt jättis kohtunik vilistamata itaallaste selge sooja palli. Märt Roosna: 5:8. Švans keskelt. Märt Roosna: 4:8. Kovaljov ei saa kätte Yosifovi servi. Märt Roosna: 4:7. Taas Pärnu serviviga, seekord eksib Chizoba. Märt Roosna: 4:6. Kovaljovi rünnak. Märt Roosna: 3:6. Leppik auti. Märt Roosna: 3:5. Plotnitski rünnak. Märt Roosna: 3:4. Nassar keskelt. Märt Roosna: 2:4. Kovaljovi serviviga. Märt Roosna: 2:3. Aga nüüd mängib Chizoba bloki üle. Märt Roosna: 1:3. Monza paneb lõpuks Chizoba blokiga kinni ja on kole rõõmsad. Märt Roosna: 1:2. Keele serviviga. Märt Roosna: 1:1. Leppiku rünnak. Märt Roosna: 0:1. Pärnu ei saa Plotnitski tugevat servi kätte ja Monza nopib kerge punkti. Märt Roosna: 28:30. Valus! Kovaljovilt (taas) halb vastuvõtt, Chizoba tõste Leppikule on ebatäpne ja õiget rünnakut ei tule. Pärnul oli kasutada neli geimpalli, kuid ei suutnud i-le täppi panna. Märt Roosna: 28:29. Džavaronok nurgast. Märt Roosna: 28:28. Chizoba! Märt Roosna: 27:28. Džavoronoki rünnak. Märt Roosna: 27:27. Ghafouri rünnak. Märt Roosna: 27:26. Kovaljovilt halb servi vastuvõtt, kuid lööb ise kahese bloki vastu ära. Märt Roosna: 26:26. Švansi serv ebaõnnestub täielikult. Märt Roosna: 26:25. Švans võidab võitluse võrgu kohal! Märt Roosna: 25:25. Oi kurat! Kõik oli tehtud, kontrapall... ja Chizoba ja Kovaljov lähevad koos lööma. Aut. Märt Roosna: 25:24. Leppik blokist auti. Teine geimpall... Märt Roosna: 24:24. Hea serv Chizobalt, peaaegu saame käed vahele, kuid ei - viik. Märt Roosna: 24:23. Chizoba taasib Pärnut - blokist auti! Märt Roosna: 23:23. Maier eksib servil. Märt Roosna: 23:22. Chizoba rünnak! Märt Roosna: 22:22. Leppiku rünnak! Märt Roosna: 21:22. Ghafouri rünnak. Märt Roosna: 21:21. Sama juhtub ka Ghafouriga. Märt Roosna: 20:21. Keel võtab riski, kuid serv ei mahu piiridesse. Märt Roosna: 20:20. Hea kiire rünnak Chizobalt. Märt Roosna: 19:20. Džavoronoki rünnak. Märt Roosna: 19:19. Ghafour lööb palli maha. Märt Roosna: 19:18. Plotnitski astub servides joonele. Märt Roosna: 18:18. Võimsad servid Plotnitskilt, Pärnu vastuvõtt on vilets. Esimesel korral lööb Chizoba auti, teisel ei jõuta tõsteni. Märt Roosna: 18:16. Märt Roosna: 18:15. Monza rünnak tühjalt (!) võrgult, kuid Maar saab kaitses palli kätte ja Kovaljov lahendab kontrapalli! Märt Roosna: 17:15. Monza blokk võrgus. Märt Roosna: 16:15. Chizoba serviviga. Märt Roosna: 16:14. Chizoba ühese bloki vastu ei eksi. Märt Roosna: 15:14. Leppik püütakse blokiga kinni. Märt Roosna: 15:13. Nüüd klapib tõste temposse ja Nassar lööb ära. Märt Roosna: 14:13. Yosifov keskelt. Märt Roosna: 14:12. Ghafour astub tagaliinist rünnates joone peale. Märt Roosna: 13:12. Ghafouri rünnak. Märt Roosna: 13:11. Leppikul on serv hästi käes ja Kovaljov lööb ära. Märt Roosna: 12:11. Džavoronoki rünnak. Märt Roosna: 12:10. Chizoba rünnak. Märt Roosna: 11:10. Keel proovib esimest korda anda temposse, kuid tõste Švansile jääb madalaks. Märt Roosna: 11:9. Plotnitski rünnak. Märt Roosna: 11:8. Plotnitski auti. Märt Roosna: 10:8. Chizoba rünnak. Märt Roosna: 9:8. Chizoba serviviga. Märt Roosna: 9:7. Hea serv Chizobalt ja Monza pallur teeb olukorda päästes sooja palli. Märt Roosna: 8:7. Leppik blokist auti. Märt Roosna: 7:7. Leppiku teine rünnakuüritus kannab vilja, blokist auti. Märt Roosna: 6:7. Märt Roosna: 6:6. Keele koostöö Kovaljoviga ei klapi. Märt Roosna: 6:5. Leppik lööb võrku. Märt Roosna: 6:4. Nassari serviviga. Märt Roosna: 6:3. Monza paugutaja Plotnitski auti. Märt Roosna: 5:3. Nassari äss! Võrgutripsust. Märt Roosna: 4:3. Yosifov võrku. Märt Roosna: 3:3. Yosifovi rünnak keskelt. Märt Roosna: 3:2. Iraani koondise diagonaalründaja Ghafour eksib servil. Märt Roosna: 2:2. Donovan Džavoronoki rünnak. Märt Roosna: 2:1. Keel lööb tugeva servi ja Nassar lööb üle tulnud palli maha. Märt Roosna: 1:1. Chizoba rünnak. Märt Roosna: 0:1. Švansi serviviga. Märt Roosna: Pärnu alustab koosseisus Ilja Kovaljov, Taavet Leppik, Toms Švans, Martti Keel, Tamar Nassar, Chizoba Atu Neves ja libero Silver Maar. Märt Roosna: Mäng on algamas! Publikut on kahjuks kõvasti vähem kui eile Saaremaal. Aga parim rohi selle vastu on hea mäng. Kui Pärnu suudab Monzale vastu hakata, tuleb ka publikuhuvi kaasa. Märt Roosna: Pool tundi enne mängu algust on Pärnu spordihalli tribüünid veel üsna tühjad. Loodetavasti ei jää Pärnu Saaremaale alla, Kuressaares oli eile 1025 pealtvaatajat. Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/tali-ja-keel-lahevad-tippklubide-vastu-erineva-taktikaga?id=84565343 Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/otseblogi-ja-fotod-saaremaa-roovis-prantsusmaa-tippmeeskonnalt-punkti-ja-sailitas-edasipaasu-lootuse?id=84574793 Märt Roosna: Tere, hea võrkpallirahvas! Eurovõrkpall jätkub Pärnust.