BLOGI JA FOTOD | Mis toimub tiitlikaitsja Saaremaaga? Veerandfinaalis kaotati lätlastele. Pärnu surus Selveri nurka, Rakvere üllatas Riiat

Veerandfinaalidega tehti algust eile, kui Tartu Bigbank purustas TalTechi esimeses vastasseisus 3:0. Poolfinaali pääsuks on vaja kahte võitu.

Tänase päeva suurim üllatus tuli Lätist Jekabpilsist. 0:2 kaotusseisus hakkas Saaremaa paremini mängima, hästi tegutses Siim Põlluääre välja vahetanud austraallasest diagonaalründaja Samuel Boehm. Neljanda geimi lõpus juhiti nelja punktiga, paraku lõhkus Rihards Pukitise serviseeria saarlased täielikult ning tuligi kaotus põhiturniiri seitsmendalt tiimilt täna vastu võtta.

Boehm kogus 22 punkti, Eddie Rivera lisas 17 ja Põlluäär 10. Üleväljamees oli 23 silmaga Eriks Voronko.

See on suur üllatus, tiitlikaitsja Saaremaa sattus keerulisse seisu, nüüd tuleb nädalavahetusel kodus võita mõlemad mängud. Tehtav, aga kerge see olema ei saa. Üks on kindel - nädalavahetusel on Kuressaare spordihall puupüsti täis, sest oma meeskond vajab hädasti toetust.

Chizoba vedas Pärnut

Kui Pärnu täna teises geimis jala veidi sirgu lasi, karistas Selver selle kohe kiirelt ära. Samas kahes viimases geimis võitjas enam kahtlust ei olnud. Pärnu meeskonda vedas brasiillane Chizoba, kes kogus 26 punkti, ukrainlane Ilja Kovaljov lisas 12, Taavet Leppik, Siim Ennemuist ja Toms Švans jäid 8 peale. Selveri resultatiivseimad olid Oliver Orav ja Timo Lõhmus vastavalt 18 ja 17 silmaga.