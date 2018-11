BLOGI JA FOTOD | Hästi, saarlased! Taanlastel oli Saaremaa vastu kasutada koguni kaheksa geimpalli, ometi võitis Eesti klubi

Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali ütles, et meeskond on ajalooliseks kohtumiseks valmis. "Nendeks mängudeks me need paar kuud vaeva oleme näinud, kas sellest piisab, näitab juba tulevik. Eelkõige peame enda asjadele keskenduma, järele ei saa kuskilt anda, siis on võimalused eduks olemas. Murdepunkte peame suutma vältida," rääkis juhendaja Saaremaa valmisolekust. Gentoftet iseloomustas Tali järgmiselt: "Klassikalise stiiliga meeskond, kellel on head nurgaründajad, kiired tempomehed, klassikaline diagonaalründaja, kaks erineva käekirjaga sidemängijat. Harrastavad kiiret mängu ja teevad üldiselt vähe vigu. Tehniliselt hea võistkond."

Saaremaa klubi tegevjuht Hannes Sepp loodab mängul näha 1000-pealist toetajaskonda. "Väga loodan, et homme tuleb täismaja, see on meie kogukonna jaoks eriline sündmus. Saaremaa inimesed on kohtumise toimumisega hästi kursis ja ma loodan, et meeskond suudab sellest paarist edasi saada," sõnas Sepp. "Euromängu nõuded on võrreldes Credit24 Meistriliigaga rangemad ja sellega seoses on ka päris palju paberimajandust olnud. Samas, kui esimest korda see protseduur läbi teha, on edaspidi juba kergem. Hetkel oleme kõigega joonel, vastasmeeskond liigub läbi Riia siiapoole, saal on täna kella 17ks valmis ja meeskond samuti." Seejuures sõidab oma meeskonda 13. novembril toimuvale välismängule toetama ka kümmekond fänni. "See on äärmiselt positiivne, et meie fännid selle mitte just kõige odavama tee ette võtavad ja meiega kaasa tulevad. Välismängudel on omade tugi eriti tähtis," lisas Sepp.

Otse põhiturniirilt alustab euroteekonda Pärnu Võrkpalliklubi, kes kohtub avaringi esimeses mängus 28. novembril Pärnus Itaalia klubiga Vero Volley Monza.

Mitmed koondislased osalevad erinevates eurosarjades

Lisaks osaleb CEV Challenge Cupil Soome klubi Savo Volley, kelle üheks liidriks on Andrus Raadik. Savo vastaseks kvalifikatsioonis on BK Tromsö Norrast ja avamäng peetakse 7. novembril kell 18.30 Kuopios. Challenge Cupi põhiturniirilt alustab ka Karli Alliku koduklubi Bukaresti Steaua, kelle esimene vastane selgub kvalifikatsiooniga. Naistest teeb Challenge Cupil kaasa Soome meistriliigas suurepärases hoos olev Nette Peit, kelle koduklubi LP Kangasala ootab oma avaringi vastast samuti kvalifikatsioonist.

Loe veel

Aste kõrgemal ehk CEV Cupil osalevad Martti Juhkami, Markkus Keel, Oliver Venno. Martti Juhkami tööandja Tourcoing kohtub avaringis CV Terueliga, esimene mäng toimub 27. novembril. Oliver Venno tööandja Istanbuli Galatasaray esimeseks vastaseks on 28. novembril peetavas avakohtumises Zagrebi Mladost. Markkus Keel ja Posojilnica Aich/Dob langesid Meistrite liigas konkurentsist ja jätkavad samuti CEV Cupil, minnes vastamisi Dukla Libereciga. Avamäng toimub 29. novembril. Naiste CEV Cupil mängib Kertu Laagi tööandja Salo LP Viesti, kohtudes esmalt Beverini Asterixiga.

Euroopa klubivõrkpalli kõige kõrgemal tasemel ehk Meistrite liigas mängib sel hooajal viis eestlast. Renee Teppan ja Belchatowi Skra loositi Meistrite liiga D-alagruppi koos Timo Tammemaa, Andri Aganitsa ja Keith Puparti koduklubi Maaseiki Greenyardiga. Robert Täht (Izmiri Arkas) kuulub E-alagrppi. Alagrupimägudega tehakse algust 20. novembril.