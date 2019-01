BLOGI ja FOTOD HÄMEENLINNAST | Täiesti uskumatu mäng! Eesti võrkpallinaiskond alistas Soome ja jõudis EM-finaalturniirile!

Meie naiskonna diagonaalründaja, klubivõrkpalli Soomes Salo LP Viesti ridades mängiv Kertu Laak on peatreeneriga samal arvamusel. „Kindlasti tahavad soomlannad alagrupivõitu kindlustada ja lihtne see mäng olema ei saa. Ent kuna meil on nii ajalooline võimalus kaalul, siis ma loodan väga, et suudame end kokku võtta ja teha midagi ilusat. Õnneks on kõik meie endi kätes,“ rääkis Laak.

Rahvusnaiskonna koosseis mängus Soomega: Nette Peit, Kristiine Miilen, Polina Bratuhhina-Pitou, Hanna Pajula, Ingrid Kiisk, Julija Mõnnakmäe, Kaisa Bahmatsev, Liis Kullerkann, Eliisa Peit, Kertu Laak, Kristi Nõlvak, Liisel Nelis, Kristel Moor, Kadi Kullerkann.