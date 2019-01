BLOGI ja FOTOD HÄMEENLINNAST | Täiesti uskumatu mäng! Eesti võrkpallinaiskond alistas Soome ja jõudis alagrupivõitjana EM-finaalturniirile!

Võrkpalli EM-valikmäng Soome- Eesti

Märt Roosna: Andrei Ojamets: Kindlasti karjääri suurim saavutus. Kõik, mis Eestis võidetud, pole selle kõrval mitte midagi. Eks mõne pisara peale mängu lubasin. Nutsid ka tüdrukud... Sellist momenti juhtub Baltikumist päris võrkpallurite elus harva, eriti naismängijatel. Ülikõva! Kui keegi oleks kevadel öelnud, et selline asi juhtub, siis oleksin öelnud: suitsetage või jooge vähem!

GIF89a : Eesti 12 p Soome 11p. Võidud-kaotused võrdsed

raims: yes eesti,kas ka alakruppi võit nüüd

MK: Võimas! Tublid tüdrukud.

Toivo: Kas Eesti võitis nüüd alagrupi??

Präänik: Oh heldeke oh heldeke.

Kai: Supper!

GIF89a : tublid tüdrukud

Tom: Super!

Märt Roosna: Miilen tõi 21 punkti, Laak 19, aga kõik olid tublid.

vello: hurrraaaaaa!

Onu: Imeline

Võrkpall: Jessss

Taivo: Eesti Eesti Eesti

K: Saaaaaame! Eeeestiiiii!!!!

Märt Roosna: Daamid ja härrad, Eesti on võitnud 3:1 ja pääsenud esmakordselt EM-finaalturniirile! Meil on vinged vollenaised!

Märt Roosna: 17:25. Olemas!

Märt Roosna: 17:24. Laagi äss!

Marcus: Ajalooline hetk on kohe käes - loomulikult jõuame !

Märt Roosna: 17:23. Mõnnakmäe blokk!

Märt Roosna: 17:22. "Mina!" röökis Nõlvak, tõstis ja Miilen lõi ära!

Märt Roosna: 17:21. Pihlajamäki serviäss.

Märt Roosna: 16:21. Kosoneni rünnak.

Märt Roosna: 15:21. Eesti blokk!

Märt Roosna: Poola, Slovakkia, Ungari ja Türgi korraldavad tänavu naiste EMi. Kas Eesti sinna jõuab, selgub õige pea.

Märt Roosna: 15:20. Laak!

Märt Roosna: 15:19. Nõlvak lõi kaitses palli üles, aga kohtunik nägi, et see puutus maad.

Märt Roosna: 14:19. Kokkoneni rünnak.

Märt Roosna: 13:19. Soome rünnakuviga.

Märt Roosna: 13:18. Peidi äss!

Märt Roosna: 13:17. Moori blokk!

Märt Roosna: 13:16. Laak blokki.

Märt Roosna: 12:16. Eesti rünnakud ei jää maha, Soome võidab pika pallivahetuse.

Märt Roosna: 11:16. Peit auti.

Märt Roosna: 10:16. Mõnnakmäe serviäss!

Märt Roosna: 10:15. Peit leiab platsil hea koha hanituseks.

Märt Roosna: 10:14. Peit blokist auti!

Märt Roosna: 10:13. Mõnnakmäe hanitus maha ei jää, Kokkoneni rünnak.

Märt Roosna: 9:13. Pagan, siin läheb veel mänguks.

Märt Roosna: 8:13. Eesti blokk võrgus.

Marcus: Et nende vastane on Eesti ? :)

Märt Roosna: 7:13. Kullerkannu blokk!

Märt Roosna: 7:12. Veel korra Öhman.

Märt Roosna: 6:12. Öhmani rünnak.

Märt Roosna: 5:12. Miileni rünnak blokist auti. Täna on tema päev.

Märt Roosna: 5:11. Öhman blokist auti.

Märt Roosna: Ma varsti ütlen :)

Märt Roosna: 4:11.

Märt Roosna: Nii, Ungari, Poola, Slovakkia ja Türgi. Kes teab, mis neid riike ühendab?

Märt Roosna: 3:11. Laak!

Märt Roosna: 3:10. Miilenile pannakse blokk.

Märt Roosna: 2:10. Kosonen auti.

Märt Roosna: 2:9. Kokkonen blokist auti.

Märt Roosna: 1:9. Mõnnakmäe kaitseb hästi, Laak lööb blokist välja. Lähme-lähme!

Märt Roosna: 1:8. Peidilt äss! Millised servid!

Märt Roosna: 1:7. Moor blokis!

Märt Roosna: 1:6. Kosoneni rünnakuviga ja Peidi serviseeria jätkub.

Märt Roosna: 1:5. Miileni blokk! Tal on juba 19 silma kirjas. Vinge esitus!

Märt Roosna: Eelmise geimi lõpuemotsioon.

Märt Roosna: 1:4. Soome soe pall.

Märt Roosna: 1:3. Soome rünnakuviga.

Märt Roosna: 1:2. Laagi blokk!

Märt Roosna: 1:1. Laak lööb blokist läbi.

Märt Roosna: 1:0. Rantaneni rünnak.

Märt Roosna: 14:25. Kiisk paneb oma serviseeriale lõpu ässaga! Eesti juhib 2:1 ja EMist lahutab meid vaid üks geim.

Märt Roosna: 14:24. Nüüd oli jumal eestlane - Moor ei taba hästi palli, kuid see kukkub ikkagi maha.

Märt Roosna: 14:23. Blokis särab Kullerkannu Liis ja geimivõit on lähedal. No seda edu ei suuda isegi naised ära väristada :)

Märt Roosna: 14:22. Sieväneni rünnak.

Märt Roosna: 13:22. Miilenilt planeeriv serviäss... Platsti soomlanna ette maha.

Märt Roosna: 13:21. Mõnnakmäelt hea pikk ja täpne sööt nurka, kus Peit palli ilusti maha lööb.

Märt Roosna: 13:20. Kokkonen ei löö täiesti tühjalt võrgult ära, Miilen karistab!

Märt Roosna: 13:19. Mõnnakmäelt ühene blokk Kosoneni vastu!

Märt Roosna: 13:18. Soome serviviga.

Märt Roosna: 13:17. Kullekann blokki.

Märt Roosna: 12:17. Miilen toksab vastu blokki ja pall kukub maha. Tervitused Poola!

Märt Roosna: 12:16.

Märt Roosna: 11:16.

Märt Roosna: 10:16.

Märt Roosna: 9:16. Laak blokist auti.

Märt Roosna: 9:15. Soome rünnakuviga.

Märt Roosna: 9:14. Miilen!

Märt Roosna: 9:13. Kokkoneni rünnak.

Märt Roosna: 8:13. Peidi serviäss! Mis toimub? Kõik on jälle ilus, Eesti mängib ilusalt.

Märt Roosna: 8:12. Soome rünnakuviga.

Märt Roosna: 8:11. Kokkonen.

Märt Roosna: 7:11. Peidi kaarpall jääb maha.

Märt Roosna: 7:10. Kokkoneni rünnak.

Märt Roosna: 6:10. Miileni hanitus.

Märt Roosna: Samal ajal vahetusmängijate alas :)

Märt Roosna: 6.9.

Märt Roosna: 5:9.

Märt Roosna: 5:8. Miileni serviäss!

Märt Roosna: 5:7. Miilenilt kesine vastuvõtt, kuid lööb ise kahese bloki vastu ära. Nii peabki!

Märt Roosna: 5:6. Laagi serv läheb pikaks.

Märt Roosna: 4:6. Laak!

Märt Roosna: 4:5. Peit ei suuda soomlanna rünnaku eest põigelda ja saab palliga õnnetult pihta.

Märt Roosna: 3:5. Moorilt äss!

Märt Roosna: 3:4. Miileni blokk!

Märt Roosna: 3:3. Laak!

Märt Roosna: 3:2.

Märt Roosna: 2:2. Moor auti, seis tasa.

Märt Roosna: Teise geimi järel oli Eesti servi vastuvõtt 26%, Soomel 60%.

Märt Roosna: 1:2. Soome rünnak.

Märt Roosna: 0:2. Miilen blokist auti.

Märt Roosna: 0:1. Soome rünnakuviga.

Märt Roosna: 25:15. Geim lõppeb Eesti serviveaga. Oeh... Oli see vast valus kukkumine: avageimis mängiti nagu kulda, nüüd ei saadud servi üldse kätte, Soome kaitsemäng toimis hiilgavalt ja ei tekkinud võimalustki. Seis viigis 1:1.

Võrkpall: Täielik häving...

Märt Roosna: 24:15. Hea kaitsemäng Miilenilt, Peit hanitab. Saame natuke mängu uuesti sisse.

Märt Roosna: 24:14. Laak blokist auti.

Märt Roosna: 24:13. Miileni hanitus.

Märt Roosna: 24:12. Hujanen lööb veel trossi tripsust serviässa.

Märt Roosna: 23:12. Laak auti. Kuidagi ei jää meie rünnakud enam maha, soomlannad on kaitses visad.

Märt Roosna: 22:12. Miileni rünnak.

Märt Roosna: Publikut on umbes 1000 inimese jagu.

Märt Roosna: 22:11.

Märt Roosna: 21:11.

Märt Roosna: 20:11. Madseni rünnak.

Märt Roosna: 19:11.

Märt Roosna: 18:11. Laagi rünnak.

Märt Roosna: 18:10. Eesti tugevad löögid (Miilen, Laak) tuuakse osavalt üles ja Rantanen lööb palli maha. See kurikuulus Soome imekaitsemäng on tööle hakanud.

Märt Roosna: 17:10. Laagi rünnak.

Märt Roosna: 17:9. Laakonen paneb Laagile bloki ja seis on nutune. Geim on vist nagunii läinud, aga oleks vaja eneseusk tagasi saada.

Märt Roosna: 16:9. Madseni serviviga.

Märt Roosna: 16:8.

Märt Roosna: 14:8. Kadi Kullerkannu löök, tagasivahetus - Laak ja Mõnnakmäe tagasi.

Märt Roosna: 15:8. Mõnnakmäe serviviga.

Märt Roosna: 14:7. Peidil kahene blokk ees, sellest ta palli mööda lüüa ei suuda.

Märt Roosna: 13:7. Miilen ei saa Kosoneni servi kätte, äss.

Märt Roosna: 12:7.

Märt Roosna: 11:7. Kadi Kullerkann!

Märt Roosna: 11:6.

Märt Roosna: 11:4. Rantaneni rünnak.

Märt Roosna: 11:5. Soome serviviga, Kadi Kullerkann asendas Laaki ja Bahmatsev Mõnnakmäed.

Märt Roosna: 10:4. Laakoneni serviviga.

Märt Roosna: Servi vastuvõtt on kuhugi kadunud, nii ei saa võrkpalli mängida.

Märt Roosna: 10:3. Aga temagi ei saa servi kätte.

Märt Roosna: 9:3. Bratuhhinale lüüakse äss, teda asendab Nette Peit.

Märt Roosna: 8:3. Kosoneni rünnak.

Märt Roosna: 7:3. Laak!

Märt Roosna: 7:2. Eesti serviviga.

Märt Roosna: 6:2. Laak blokist auti.

Märt Roosna: 6:1. Moor keskelt.

Märt Roosna: 0:6. Kehv vastuvõtt, Laak võrku. Platsile tuleb Bratuhhina Peidi asemele.

Märt Roosna: 0:5.

Märt Roosna: Vastased pommitavad serviga kõvasti Peiti, avageimis 17 servist koguni 15 tema suunas.

Märt Roosna: 0:4. Miilen uuesti auti. Algus nii nagu esimeses geimis, paraku peegelpildis. Ojametsa timeout.

Märt Roosna: 0:3. Miilen auti.

Märt Roosna: 0:2. Peit ei saa Alanko servi kätte.

Märt Roosna: 1:0.

Märt Roosna: Miilen on toonud 7, Peit 5 ja Laak 4 punkti.

Märt Roosna: 20:25. Miileni löök lõpetab geimi! Eesti juhib 1:0, EM-ist lahutab meid kaks geimi.

Märt Roosna: 20:24. Uhh! Peit blokist auti.

Märt Roosna: 20:23. Ja veel korra ei saa Peit servi kätte ja pall lüüakse kohe maha.

Märt Roosna: 19:23. Eesti edu sulab kiirelt.

Märt Roosna: 18:23. Peit ei saa servi kätte, Soome rünnak.

Märt Roosna: 17:23. Miilen blokki.

Märt Roosna: 16:23. Moor!

Märt Roosna: 16:22. Platsile servima tulnud Pajula patustas pallinguveaga.

Märt Roosna: 15:22. Peit saab lõpuks kahesest blokist jagu.

Märt Roosna: 15:21. Laak auti. Nüüd oli väike mõõn, Andrei Ojamets võtab aja maha.

Märt Roosna: 14:21. Peit tabab Madseni blokki.

Märt Roosna: 13:21. Peit blokki.

Märt Roosna: 12:21. Kullerkann hanitab võrgu kohal osavalt.

Märt Roosna: 12:20. Ja veel korra Miilen! Tal peaks olema juba kuus punkti koos.

Märt Roosna: 12:19. Miilen!

Märt Roosna: 12:18. Veel üks serviviga vastastelt. Kiitos!

Märt Roosna: 12:17. Kosoneni rünnak.

Märt Roosna: 11:17. Kullerkann tegi üks-jalga.

Märt Roosna: 11:16. Laagi blokk! Siiani on Eesti mängu vaatamine olnud tõeline nauding.

Märt Roosna: 11:15. Laakoneni rünnak.

Märt Roosna: 10:15. Kokkoneni serviviga.

Märt Roosna: 10:14. Kokkonen on käe soojaks saanud, jälle lööb palli maha.

Märt Roosna: 9:14. Laagi hanitus.

Märt Roosna: 9:13. Mõnnakmäe leiab tagareast Miileni, kes palli maha kõmmutab. Ilus!

Märt Roosna: 9:12. Kokkonen blokist auti.

Märt Roosna: 8:12. Moor keskelt.

Märt Roosna: 8:11. Peidi servi vastuvõtt lonkab, Kokkonen lööb blokist auti.

Märt Roosna: 7:11. Öhmani rünnak.

Märt Roosna: 6:11. Mõnnakmäe blokk!

Märt Roosna: 6:10. Peit!

Märt Roosna: 6:9. Kosoneni serviviga.

Märt Roosna: 6:8. Kosoneni rünnak.

Märt Roosna: 5:8. Miilen blokist auti.

Märt Roosna: 5:7. Soome serviviga.

Märt Roosna: 5:6.

Märt Roosna: 1500-kohalisest hallist on täidetud umbes 2/3 kohtadest. Kõige häälekamad on aga Eesti naiskonna vahetusmängijad.

Märt Roosna: 4:6. Miilen kätest auti.

Märt Roosna: 4:5.

Märt Roosna: 3:5. Moori serviviga.

Märt Roosna: 2:5. Miileni rünnak.

Märt Roosna: 2:4. Miilen toksab, pall maha ei jää, Soome lööb ära.

Märt Roosna: 1:4. Nelli Rantanen avab Soome poolt skoori.

Märt Roosna: 0:4. Peit tagaliinist.

Märt Roosna: 0:3. Laak blokist auti.

Märt Roosna: 0:2. Nette Peidi äss!

Märt Roosna: 0:1. Pikk pallivahetus, Laak viib Eesti ette.

Märt Roosna: Pall mängu!

Märt Roosna: Eesti põhikoosseisus siis ikka Liis Kullerkann. Teised nii nagu varem kirjutasime.

Märt Roosna: Hümnid kuulatud (no ikka ja jälle on muhe kaks korda sama meloodiat kuulata), palved kõrgemale saadetud, läheb asjaks!

Märt Roosna: Eesti naiskond on tänaseks mänguks valmis.

Märt Roosna: Eelmist mängu Tšehhi vastu alustas Soome koosseisus sidemängija Kaisa Alanko, diagonaali kohal nurgaründaja Suvi Kokkonen, nurgas Salla Karhu ja Ronja Heikkiniemi, tempos Daniele Öhman ja Laura Pihlajamäki ning liberoks Hillaelina Hämäläinen. Mängu käigus said platsile ka Jessica Kosonen ja Roosa Helena Laakonen.

Märt Roosna: Eesti koondise punktitoojad EM-valiksarjas: Kristiine Miilen 83, Kertu Laak 76, Nette Peit 42, Eliise Hollas 35, Liis Kullerkann 28, Julija Mõnnakmäe 18, Kristel Moor 10, Eliisa Peit 8, Anu Ennok 5, Hanna Pajula 3, Kadi Kullerkann 2, Polina Bratuhhina-Pitou 1.

Märt Roosna: Vaatame korra lõppevale EM-valiksarjale tagasi. Juba praegu võib öelda, et meie naised olid tublid. Alagrupi soosik oli kindlasti eelmisel EM-il 12. koha saanud Tšehhi, ka Soomet ja Rootsit oli pigem põhjust meist tugevamateks pidada. Eesti läks kodus avamängu Soome vastu 2:0 juhtima, kuid kaotas 2:3. Seejärel suudeti võõrsil võita Rootsit 3:1, kuid Tšehhis tuli vastu võtta kaotus 0:3. Pöördepunktiks osutus kodune kordusmäng tšehhitaridega, mis võideti 3:2. Jaanuaris alistati Tartus Rootsi taas 3:1. Ning nüüd lõppeb kõik mänguga Soome vastu. 3:0 või 3:1 võit tõstaks Eesti isegi alagrupi võitjaks! Tõsi, suuremat tähtsust sel ei ole, EM-i loosigrupid moodustatakse kuuldavasti Euroopa edetabeli põhjal. Minu isikliku soovi on naised juba täitnud: olla viimase matšini mängus sees. Ehk hea hinne on neil juba käes, aga loodetavasti suudetakse võtta maksimum ja teha ajalugu - jõuda esimese olümpiaala pallimängu naiskonnana EM-ile!

Märt Roosna: Soome peatreener Tapio Kangasniemi on mängu eel telepurki püütud. Toda intervjuud ma otseselt pealt ei kuulnud, aga ta sõnum oli ilmselt järgmine: võistkonnad on võrdsed, kindlasti tahame kodupubliku ees võita, Eestile kingitust ei tee. Üsna võrdseks peavad võimalusi ka kihlveokontorid.

Märt Roosna: Kihlveokontorid ei anna tänases matšis kummalegi poolele otseselt eelist.

Märt Roosna: Eesti algkoosseisus on ainult üks küsimärk. Kindlasti alustavad Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Nette Peit, Kristiine Miilen, Kristel Moor ja libero Kristi Nõlvak. Lahtine on vaid, kas platsile tuleb alguses Liis Kullerkann või Eliisa Peit.

Märt Roosna: Heia-heia, head võrkpallisõbrad! Delfi on Elenia Arenal kohal ja mänguks valmis. Äsja lõppes hümni lauljate proov, üle halli kaikus "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm". Tasapisi hakkab saali jõudma ka Eesti koondise taustajõud.