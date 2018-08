BLOGI JA FOTOD | Eesti võrkpallimeeskond nuhtles publikust pungil Kalevi hallis Iisraeli, EM-finaalturniirist lahutab vaid üks võit

Cretu saatis platsile alguses Venno, Tähe, Kert Toobali, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganitsa ja Rikbergi, lõpuks said väljakule ka kõik teised. Üleolek kolmandas geimis oli nii mäekõrgune (juhiti 16 : 4), et naljaga pooleks öelduna oleks võinud sisse vahetada ka peaministri Jüri Ratase ja EOK presidendi Urmas Sõõrumaa, kes olid Kalevi spordihalli tulnud tänama 50 aastat tagasi liidu meistriks tulnud Eesti võrkpallilegende. „Tegelikult soovisin juba varem vahetusi teha,” ütles Cretu, kes andis lõpus võimaluse end suure publiku ees näidata noortele. „Diagonaalründajate osas on mul kaks maailma tippklassi mängijat valikus. Ka Läti mängu eel ei olnud teada, kas mängib Venno või Renee Teppan. Oliveri tänase mängu üle olen õnnelik.”

Venno tõi 19 punkti (rünnak 57%), Täht 17, Aganits 6, Henri Treial ja Timo Tammemaa kumbki 4 silma.

Keelele kingitust ei tehta

„Iisrael kuuekesi meie seitsme mängija vastu ei saanud,” sõnas Täht ja selgitas, et pidas lisamängijana silmas ikka publikut. „Siin pole neil lihtne mängida. Publik on uues Kalevi hallis väljakule hästi lähedal, nad kuulevad hästi, mida väljakul räägitakse ja meie kuuleme neid. Kokkuvõttes surusime keskpärase mänguga Iisraeli põlvili.”

Rikberg pole päris nõus: „Mingil hetkel olime jah võib-olla keskpärased, aga üldjuhul tegime ikka okei mängu.”

Eesti jätkab valiksarja täisedu ehk kahe võiduga ja võib juba pühapäeval Iisraelis toimuval kordusmängul kindlustada alagrupi esikoha ja EM-finaalturniiri pileti. „Muidugi läheme sinna seda tegema,” kinnitasid Täht ja Rikberg kui ühest suust.

Kas seejärel jätkuks põhimeestel üldse motivatsiooni jaanuaris uuesti koduklubist koondisse tulla, et meie jaoks üsna tähtsusetus mängus uuesti lätlastele tuul alla teha? „Minul oleks kindlasti. Ma pole selline spordimees, kellel oleks sellisest mängust suva või ei viitsiks tulla. Olen alati valmis endast sada protsenti andma,” ei kavatse Täht Läti treenerile Avo Keelele kingitust teha.

Eesti rahvusnaiskond kaotas võõrsil Tšehhile kuivalt, saades geimides 23, 12, 19. Nende võimalus EM-ile jõuda muutus küll ähmasemaks, kuid kui laupäeval suudetakse kodus revanš võtta, oleks jaanuaris kõik endiselt võimalik. Alagrupi liider on täisedu kolme võiduga Soome, mis sai Helsingis 3 : 1 jagu Rootsist.

TULEMUSED

Mehed

Eesti – Iisrael 3 : 0

25 : 19, 25 : 21, 25 : 15

B-grupp: 1. Eesti 2 võitu (6 punkti), 2. Iisrael 1 (3), 3. Läti 0 (0).

Naised

Tšehhi – Eesti 0 : 3

25 : 23, 25 : 12, 25 : 19

E-grupp: 1. Soome 3 võitu (7), 2. Tšehhis 1 (5), 3. Eesti 1 (4), 4. Rootsi 1 (2).

Võrkpalli EM-valikmäng Eesti - Iisrael Märt Roosna: Kuna CEVi lehekülg streigib, siis panen siia foto mängu protokollist. Adolf Stalin: Kus mängu statistikat näha saaks? Märt Roosna: Saalis käib jätkuvalt vägev möll, aplaus ei taha lõppeda, publik justkui tahaks meeskonnad väljakule tagasi mängima plaksutada :) Gunnar Leheste: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/haaleta-kes-oli-eesti-vorkpallikoondise-parim-mangija-iisraeli-vastu?id=83429291 Märt Roosna: 25:15. Venno paneb mängule punkti serviässaga! See oli suurepärane etendus, kindel 3:0 võit imelise publiku ees. Märt Roosna: 24:15. Venno toksab blokist auti. Märt Roosna: 23:15. Märt Roosna: 23:14. Raadik lööb blokki. Märt Roosna: 23:13. Märt Roosna: 23:12. Raadik saab silma pähe. Märt Roosna: 22:12. Kaibaldi serviviga. Märt Roosna: 22:11. Treial keskelt. Märt Roosna: 21:11. Märt Roosna: 21:10. Veel üks rünnak Tähelt. Märt Roosna: 20:10. Venno auti. Märt Roosna: 20:9. Täht vasaku käega! Märt Roosna: 19:9. Märt Roosna: Eesti naiskond kaotas Tšehhis kuivalt 0:3, geimides saadi 23, 12 ja 19 silma. Kolme vooru järel on kirjas üks võit, laupäeval seisab ees kodumäng Tšehhiga. Märt Roosna: 18:7. Osokin keskelt. Märt Roosna: 18:6. Platsile on saanud nüüd ka Kreek ja Raadik. Seis on selline, et sisuliselt võiks minna ka Ratas ja Sõõrumaa. Märt Roosna: 17:6. Goldrin sätib Iisraeli poolt vaadates seisu paremaks. Märt Roosna: 17:5. Märt Roosna: 16:5. Kohtunik näitab, et Täht lööb trossi, mitte blokist auti. Väljakule on tulnud Maar ja Keel. Märt Roosna: 16:4. Kollo blokk. Asi läheb juba natuke piinlikuks... Märt Roosna: 15:4. Ei mingit armu, Treial tõstab ja Venno lööb. Märt Roosna: 14:4. Šafranovitš auti. Märt Roosna: 13:4. Tähe serv on nõrk, aga kukub piirile. Märt Roosna: 12:4. Iisraeli blokk võrgus. Märt Roosna: 11:4. Märt Roosna: NAISTE MÄNG. Eesti maas 15:20. Kas sünnib veel ime? Märt Roosna: 10:4. Venno lõpetab pika pallivahetuse. Märt Roosna: 9:4. Herško hanitab. Märt Roosna: 9:3. Batškala keskelt. Märt Roosna: Henri Treial asendab Tammemaad. Märt Roosna: 9:2. Venno rünnak. Märt Roosna: 8:2. Märt Roosna: Tegelikult on nad hädas ka vastuvõtu, tõste ja kõigega. Märt Roosna: 8:1. Täht blokist auti, nüüd on tulnud lööke igale maitsele. Iisrael on oma rünnakuga hädas. Märt Roosna: 7:1. Täht! Märt Roosna: 6:1. Märt Roosna: 5:1. Täht teeb showlöögi, virutades palli peaaegu otse maha. Märt Roosna: 4:1. Venno teeb sooja palli. Märt Roosna: 4:0. Kollolt hea serv ja Täht lööb Toobali tõste punktiks. Nüüd juba meie mehed puhtalt naudivad. Märt Roosna: 3:0. Šafranovitš auti. Nüüd on hakatud juba väga palju eksima. Märt Roosna: 2:0. Märt Roosna: 1:0. Tõste on, aga lööjat mitte. Iisraeli kommunikatsiooniviga. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: 5:12. See rong on tänaseks vist läinud... Aga tuletan meelde, et ka kaotuse korral pole kõik sugugi läbi. Kui laupäeval kodus Tšehhit võidetakse, on kõik jätkuvalt võimalik. Märt Roosna: Kalevi legende tänavad kõik meie koondislased, lisaks ka peaminister Jüri Ratas ja EOK president Urmas Sõõrumaa. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Eesti kolmandas geimis maas 5:8. Märt Roosna: Nüüd on pikem paus, mille jooksul tänatakse 50 aastat tagasi Nõukogude Liidu meistriks tulnud Kalev-68 mängijaid. Need on kõvad vanad, müts maha! Märt Roosna: 25:21. Iisraeli serviviga kuulutab geimi lõppemist. Eesti meeskond juhib 2:0. Märt Roosna: 24:21: Herško blokist auti. Märt Roosna: 24:20. Venno blokk! Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Eesti kaotab teise geimi 12:25, Tšehhi juhib 2:0. Märt Roosna: 23:20. Täht! Märt Roosna: 22:20. Märt Roosna: 22:19. Kaibald tuleb servima ja Iisraeli mehed jäävadki ta serviga hätta. Punkti saab kirja Tammemaa. Märt Roosna: 21:19. Venno rünnak. Märt Roosna: 20:19. Täht blokki. Märt Roosna: 20:18. Vanameister Toobal paneb Goldrini blokiga kinni. Märt Roosna: 19:18. Venno! Märt Roosna: 18:18. Šafranovitš lööb Rikbergile ässa. Märt Roosna: 18:17. Venno serviviga. Märt Roosna: 18:16. Venno serviäss! Märt Roosna: 17:16. Kollo rõõmustas saali kogunenud 1968. aasta liidu meistreid osava hanitusega blokist auti. Kalle Kukk märkis, et sellised liigutused tuletavad nende omaaegset mõistusega mängu meelde. Märt Roosna: 16:16. Keele serviviga. Märt Roosna: 16:15. Servima tulnud Keelelt korralik palling, Venno lahendab kontrapalli. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Tšehhi juhib teist geimi 14:5. Märt Roosna: 15:15. Märt Roosna: 14:14. Venno ründelöök viigistab. Märt Roosna: 13:14. Märt Roosna: 13:13. Toobal mängib Tähe ühese bloki vastu ja sealt too ei eksi. Märt Roosna: 12:13. Paraku järgmine serv on ebatäpne. Märt Roosna: 12:12. Aganitsalt hea serv ja Tammemaa lööb palli maha. Märt Roosna: 11:12. Iisraeli serviviga. Märt Roosna: 10:12. Goldrin toksab osavalt bloki taha. Märt Roosna: 10:11. Sidemängija Milstein teeb sooja palli. Juhtub. Märt Roosna: 9:11. Täht jõuga kolmesesse blokki. Märt Roosna: 9:10. Rikberg sai Herško ründelöögi otse näkku. Õige spordimehena läheb Iisraeli nurgamees vabandama. Märt Roosna: 9:9. Aganits! Märt Roosna: 8:9. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Košmaar! Tšehhi teises geimis ees 8:0. Märt Roosna: 8:8. Tammemaa viggistab. Märt Roosna: 7:8. Tähe serviviga. Märt Roosna: 7:7. Nüüd on Kollol serv käes ja Täht lööb palli maha. Märt Roosna: 6:7. Šafranovitš viib Iisraeli ette. Märt Roosna: 6:6. Ja ongi viik. Vastik on muidugi suhteline, vastik on see serv vastuvõtjale. Märt Roosna: 6:5. Vastiku serviga Goldrin mängib pallinguga Kollo üle. Märt Roosna: 6:4. Herško rünnak, Märt Roosna: 6:3. Tähe hanitus jääb maha. Märt Roosna: 5:3. Venno auti. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Teise geimi algus algab kehvasti, eestlannad maas 0:4. Märt Roosna: 5:2. Iisraeli rünnak. Märt Roosna: 5:1. Täht lööb palli punktiks ja paneb saali rõkkama. Hinnanguliselt on saalis nii 2200 inimest, võib-olla ka rohkem, vahekäigudki on kõik täis, lisaks seistakse. Märt Roosna: 4:1. Iisraeli rünnakuviga. Märt Roosna: 3:1. Aganitsa serviäss! Tundub, et Orava mees tahab ka korralikku märki protokolli maha panna :) Märt Roosna: 2:1. Jälle saab Aganits tõste ega eksi. Läti mängu staar Tammemaa sai avageimis vaid ühe tõste. Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: Teine geim on alanud, Aganits viib Eesti ette 1:0. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Eesti kaotas avageimi 23:25. Märt Roosna: 25:19. Aganitsa blokk lõpetab avageimi. Märt Roosna: 24:19. Kollo lööb auti. Märt Roosna: 24:18. Kollo serviviga. Märt Roosna: 24:17. Batškala teeb rünnakul sooje palli. Märt Roosna: 23:17. Uuesti Täht. Märt Roosna: 22:17. Täht satub diagonaali kohale ja lööb sealt ilusti palli maha. Märt Roosna: 21:17. Venno serv maandub napilt audis. Märt Roosna: 21:16. Iisrael mängib hästi kaitses, lõpuks jääb Venno löök maha. Märt Roosna: 20:16. Kollo rünnak auti. Märt Roosna: 20:15. Kollo sokutab palli osavalt blokist auti. Märt Roosna: 19:15. Märt Roosna: 19:14. Venno! Tal juba kuus punkti kirjas. Oleme teinud spurdi 10:1. Märt Roosna: 18:14. Herško tabab antenni. Märt Roosna: Iisrael vahetas sidemängijat. Märt Roosna: 17:14. Kollo leiab hästi tühja kohal platsil. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Avageim kipub ära libisema, Eesti maas 14:18. Märt Roosna: 16:14. Tammemaa blokk! Märt Roosna: 15:14. Goldrin lööb võrku. Märt Roosna: 14:14. Täht lööb jõuga blokist mööda. Märt Roosna: 13:14. Herško viib Iisraeli uuesti ette. Märt Roosna: 13:13. Tähe rünnak. Märt Roosna: 12:13. Toobali serv lendab läbi Goldrini näppude. Märt Roosna: 11:13. Herško eksib rünnakul. Märt Roosna: 10:13. Iisraeli serviviga. Märt Roosna: 9:13. Sokolov keskelt. Iisraelil on serv hästi käes ja nende mäng on väga kiire. Märt Roosna: 9:12. Temporündajate punktiskoori avab pärast mitut nurjunud üritust Aganits. Märt Roosna: 8:12. Batškala vajutab serviässa Rikbergi ja Tähe vahele. Märt Roosna: 8:11. Kollo serviviga. No kuidagi ei saa vahet kinni nõelutud. Märt Roosna: 8:10. Venno ründelöök kukub täpselt joonele. Märt Roosna: 7:10. Šafranovitši serviviga. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Eestlannad on Tšehhi vastu vähendanud kaotusseisu 9:10-le. Märt Roosna: 6:10. Venno eksib nüüd lõpuks rünnakul. Märt Roosna: 6:9. Herško hanitus jääb maha. Märt Roosna: 6:8. Täht saab käe valgeks - lajatab tagaliinist palli maha. Märt Roosna: 5:8. Herško rünnak. Märt Roosna: 5:7. Jälle Venno! Kõik viis punkti on tema nimel, hiilgav algus temalt. Märt Roosna: 4:7. Tähe serviviga. Märt Roosna: 4:6. Venno blokist auti. Märt Roosna: 3:6. Goldrin vajutab head servi, oleme vastuvõtul raskustes, Täht lööb blokki. Märt Roosna: 3:5. Iisrael juhib. Märt Roosna: NAISTE MÄNG: Eesti avageimis Tšehhis vastu taga 3:7. Märt Roosna: 3:3. Toobali serviviga. Märt Roosna: 3:2. Venno rünnak ja tal juba kolm silma koos. Märt Roosna: 2:2. Venno realiseerib ka teise tõste. Märt Roosna: 1:2. Täht blokki. Märt Roosna: 1:1. Venno viigistab. Märt Roosna: 0:1. Batškala rünnak. Märt Roosna: Eesti koosseis: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja liberod Rait Rikberg ja Silver Maar. Märt Roosna: Enne kohtumise algust saavad väikesed meened Renee Teppan, Rait Rikberg ja statistik Alar Rikberg. Esimesel täitub 100, teisel 150 ja kolmandal 200 koondisemängu. Märt Roosna: Eesti naiskonna alagrupi esimene tänane kohtumine on lõppenud. Soome alistas kodusaalis Rootsi 3:1 (-20, 15, 24, 14) ning jätkab täiseduga. Märt Roosna: Istekohti on renoveeritud Kalevi hallis 1800, need on kõik täis, lisaks seisab paarsada inimest püsti. Märt Roosna: Ja ongi nii: pool tundi enne mängu algust on Kalevi hall juba rahvast täis, samas on väljas endiselt pikk järjekord. Märt Roosna: Soome naiskond võidab kolmanda 26:24 ja juhib Rootsi vastu 2:1. Märt Roosna: Tundub, et täna tuleb Kalevi spordihalli täismaja, võimalik, et kõik soovijad sisse ei pääsegi. 50 minutit enne mängu algust täituvad istekohad väga kiiresti. Märt Roosna: Soome naised võidavad teise geimi kindlalt 25:15 ja seis Rootsi vastu viigis 1:1. Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Hoiame siis täna pilgu peal nii meie meeste kui ka naiste mängul, rõhk siiski Kalevi hallis toimuval meeste mängul. Naiste alagrupis on juba alanud ka Soome ja Rootsi mäng, rootslannad võitsid Helsingis avageimi 25:20.

Eesti meeskond alustas turniiri pühapäeval Riias, alistades 5200 inimese ees Läti 3:1. EM-valiksarja avavoorus sai Iisrael Lätist jagu 3:0. Seega täna kohtuvad alagrupi liidrid omavahel.

Viimati mängis Eesti koondis Iisraeliga 2015. aastal Euroopa liiga raames, kui Eesti võitis esimese mängu 3:0 ja teise 3:1. EM-finaalturniirile on Iisrael jõudnud vaid korra – aastal 1971, mil saadi 12. koht. MMil mängiti viimati 1970. aastal.

Rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu sõnul minnakse Iisraeliga mängima nagu iga vastasega – täie tõsidusega. „Loomulikult ootan meestelt samu asju nagu alati, ootan, et tehakse seda, mille oleme kokku leppinud. Läti ei mänginud meie vastu sugugi mitte halvasti ja arvestades, et Iisrael sai Lätist jagu 3:0, ootab meid ees väga raske mäng. Suures plaanis jäin mängijate esitusega Riias rahule ning ootan Iisraeli vastu sama keskendunud tegutsemist,“ sõnas peatreener ja edastas sõnumi ka fännidele. „Riias käinud fänniarmee tuleb loodetavasti ka Tallinnas meid sama emotsionaalselt toetama. Fännide abi on alati meeskonna jaoks oluline ja Eesti võrkpalli toetajaskond on kirjeldamatult vägev seltskond,“ lisas Crețu.

Eesti meeskonna koosseis mänguks Iisraeliga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Ardo Kreek, Andri Aganits, Henri Treial, Timo Tammemaa, Kristo Kollo, Robert Täht, Andrus Raadik, Stefan Kaibald, Rait Rikberg, Silver Maar.

Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja viis paremat teise koha saajat. Et mõnes alagrupis on neli, mõnes aga kolm meeskonda, arvatakse neljastes alagruppides maha grupis viimaseks jäänud meeskonnaga mängitud kohtumiste tulemused.

Naiskond on suures mängus sees

Kui rahvusnaiskond alustas EM-valiksarja 2:3 kaotusega Soomele, siis sellele järgnenud mängul võõrsil Rootsiga saadi 3:1 võit, mis tõstis meie naiskonna E-alagrupis teisele kohale

Kahe vooru järel on nii Eestil kui Soomel kirjas 4 punkti. Rootsi ja Tšehhi järgnevad 2 punktiga.

Eesti naised mängisid Tšehhiga viimati 2004. aastal, kui Tšehhi B-koondis alistas Eesti naiskonna kontrollkohtumises 3:1. Aasta varem kaotati Tšehhile kontrollmängus 0:3. Tšehhi näol on tegu tugeva võrkpalliriigiga, naiskonnal on ette näidata EMi pronks aastast 1997. Kokku on EMil osaletud 10 korda, MMil 3 korda. Viimasel EMil aastal 2017. saadi 12. koht, Euroopa liigas saadi sel aastal 3. koht.