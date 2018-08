Bigbank toetab Eesti võrkpalliklubisid 450 000 euroga

„Meeste võistkonnas jätkavad koondislased Rait Rikberg, Stefan Kaibald ja Mart Naaber,“ lisas Jõesaar. „Sidemängijateks on ukrainlane Dmytro Shlomin ning eelmisel hooajal esiliigas Maaülikooli meeskonna võiduni viinud Valgast pärit mängumees Maksim Ševtšenko. Pärnust tõime ära ka Eesti andekaima noormängija Mart Tammearu.“

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimehe Harry Lembergi sõnul on oluline, et ülikoolilinna esindusnaiskond peab olema eelkõige ülikoolikeskne. „Me peame hariduse omandamist sama oluliseks kui heade mänguoskustega võrkpalluri arenemise võimalust. „Uue multifunktsionaalse saali valmimisega on meil Eesti parimad treening- ja võistlustingimused,“ märkis Harry Lemberg. „Tartu Ülikooli naiskonna eelmise hooaja koosseisust on lahkunud kuus mängijat, neist koguni viis emapuhkusele, kuid usume, et mõne aasta pärast on nad naiskonna juures tagasi. Naiskonna eesmärgiks on olla parim nii Eestis kui ka Baltikumis,“ lisas Lemberg.

Naiskonna tuumik koosneb jätkuvalt Tartu Ülikooli tudengitest, eesotsas Eesti rahvusnaiskonna liikmete Ingrid Kiiski ja Liis Noormetsaga. Uute tulijatena lisanduvad U20 Eesti meistrid, kuulsast spordiperekonnast pärit nurgaründaja Jade Šadeiko ja libero Siiri Mari Sikk. Lisandub ka rannavõrkpallis Eesti tippu kuuluv diagonaalründaja Juudit Kure-Pohhomov. Võistkonna vaateväljas on veel Tartu Ülikooli õppima tulnud Mona Marandi ja Võru SK kasvandik Annabel Huik. Samuti treenivad osaliselt naiskonnaga ja koputavad võistkonna uksele neli andekat noormängijat: sidemängija Kertu Kollo, keskblokeerijad Laura Laas ja Katariina Vengerfeldt ning nurgaründaja Helerin Hansman.

Bigbank Tartu meeskonna koosseis: Dmytro Shlomin, Maksim Ševtšenko, Hindrek Pulk, Hergo Hansman, Mart Naaber, Meelis Kivisild, Alex Saaremaa, Stefan Kaibald, Märt Tammearu, Siim Tammearu, Samuel Walker, Rait Rikberg. Läbirääkimised käivad Kevin Soo-ga. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Hendrik Rikand ja Argo Meresaar. Füüsilise ettevalmistuse treener ja füsioterapeut Hardi Paas, statistik Mikk Kesküla ja manager Hendrik Rikand.

Tartu Ülikool Bigbank naiskonna koosseis: Liis Noormets, Kristin Kägu, Kertu Kollo, Mari Arak, Renate Pikk, Laura Reiter, Katariina Vengerfeldt, Laura Laas, Ingris Suvi, Juudit Kure-Pohhomov, Kertti Külm, Ingrid Kiisk, Kadi Mägi, Jade Šadeiko, Helerin Hansman, Siiri Mari Sikk ja Mona Marandi.