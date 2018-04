Bigbank tegi Pärnule valusa ninanipsu ja meelitas kaks tulevikulootust enda ridadesse

Kui võrkpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias on seis Tartu Bigbanki ja Pärnu vahel 2:0 Taaralinna kasuks, siis sama seis on ka uue aasta võistkonda koostamisel.

Nimelt on Taavet Leppiku vigastuse tõttu Pärnus põhimeheks tõusnud nurgaründaja Märt Tammearu (17) sõlminud järgmiseks hooajaks lepingu Tartu klubiga. Sama on teinud ka tema vend Siim Tammearu (18).

Pärnu klubi tegevjuht Reio Tilk möönis, et see uudis oli neile kõike muud kui meeldiv. „Saime teada, kui lepingutel olid juba allkirjad all. Vanemad valisid, kus klubis poisid järgmisel aastal on. Ikka oleme pettunud. Pärast edukat Nõmmsalu-Meresaare-Pajusalu põlvkonda läks 20 aastat, et taas midagi sellist tuleks, et 17-18-aastased väljakul tegusid teeksid. Järgmisel aastal oleks meil olnud 5-6 noort poissi väljakul, aga nüüd läks kaks neist minema,” rääkis Tilk.

Bigbanki meeskonda 20. aastat vedava Alari Jõesaare arvates polnud asi rahas. „Pigem tahtis vanem poiss Tartusse õppima tulla ja noorem otsustas temaga kaasa tulla. Ja ka vanemad olid seda soovinud,” lausus Jõesaar.