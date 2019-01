Bigbank ja Saaremaa hankisid olulisi abikäsi: üks palkas Soome koondislase, teine Eesti rahvusmeeskonda kuulunud võrkpalluri

Vigastuste tõttu on nii mõnigi Eesti võrkpalliklubi askeldamas turul. Täna lekkis Soome kõrgliiga kodulehe kaudu välja info, et Helenius on liitumas Bigbankiga. 22-aastase 186-sentimeetrise soomlase trumpideks on eelkõige servi vastuvõtt ja üldmäng. Bigbankil tekkis vajadus nurgaründaja järele, kuna Stefan Kaibald ei ole vigastusest taastunud. Selle positsiooni meestest on nende nimekirjas veel austraallane Samuel Walker, Märt Tammearu (17) ja Siim Tammearu (19) ning veel mõned noorema generatsiooni võrkpallurid.

Saaremaa teatas mõni päev tagasi, et nendega on liitunud Karli Allik. Varem ka Eesti koondisse kuulunud 22-aastane Allik alustas hooaega Rumeenias, kuid klubi osutus ta jaoks pettumuseks ning nurgaründaja lahkus sealt. Nüüd on Saaremaal sel positsioonil lai valik: Eddie Rivera, Rauno Tamme, Helar Jalg, Karli Allik, Mart Toom ja Robin Alba.