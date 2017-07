Belgia peatreener: Saksamaa on favoriit, aga Eesti on väga ohtlik

Eesti võrkpallimeeskond alustab täna Belgias Kortrijkis 2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni otsustavat valikringi, kohtudes avavoorus Valgevenega. Eesti kõige ohtlikumateks konkurentideks on Saksamaa ja Belgia.

Võõrustajate loots Vital Heynen kiitis turniiri eel just Saksamaa ja Eesti koondise tugevust. „Loomulikult, kui me korraldame turniiri, siis see tähendab, et üritame suurendada oma šansse kvalifitseeruda. Samas on grupis kolm-neli võistkonda, kes on võimelised ennast MM-ile mängima. Minu jaoks on suureks favoriidiks Saksamaa ja väga ohtlik on ka Eesti,” vahendas belglaste peatreenerit Euroopa alaliidu kodulehekülg.

"Loodame turniiri alustada maksimaalselt hästi, esimesed vastased on Slovakkia ja Valgevene. Hispaania on arvatavasti juba natuke raskem vastane, kuid võtmemängud on meie jaoks kahtlemata Saksamaa ja Eestiga,” lisas Heynen.

Belgia kapten Sam Deroo kiitis koondise meeskonnavaimu ja avaldas lootust, et tiim suudab finaalturniirile murda. "Mängijad naudivad taaskohtumist, tiimivaim on suurepärane. Aga me ei unusta, et ka meie konkurendid said eelmises valikringis oma alagrupis teise koha. Mängisin eelmisel MMil Poolas, see oli suurepäraselt korraldatud. Tahan väga ka 2018. aasta MMil mängida, see oleks oluline ka meeskonna edasisele arengule," märkis Deroo.

Eesti avamäng Valgevenega toimub täna õhtul algusega kell 21.