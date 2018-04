Belgia meistriks kroonitud Tammemaa: see on üks karjääri tähtsamaid tiitleid

Timo Tammemaa krooniti Maaseiki Noliko ridades Belgia meistriks, kui finaalseeria kolmandas kohtumises saadi Roeselare Knackist jagu 3:0 (25:23, 25:18, 25:22). Seeria võitis Maaseik samuti 3:0.

Eesti koondise temporündaja arvele jäi 5 punkti, võitjate resultatiivseimad olid võrdselt 16 punktiga Jolan Cox ja Jelte Maan, vahendab volley.ee.

Seeria esimese kohtumise võitis Maaseik samuti 3:0, teise aga 3:2.

Lisaks krooniti Maaseik Belgias liigakarika võitjaks. Karikafinaalis kaotati Roeselarele.

Meistritiitel on Tammemaa sõnul tema karjääri üks tähtsamaid. "Kindlasti üks tähtsamaid tiitleid, aga eks iga tiitel on tähtis ja erineva tähendusega. Ma usun, et finaalseerias ei ole ühtegi mittepingelist mängu, aga kõige pingelisem oli kindlasti võõrsil, kui suutsime raske 3:2 võidu enda kasuks kallutada, mis oli ilmselt selle finaalseeria murdepunkt, sest kodus me oleme hästi alati mängind ja ma usun, et meie valitsesime seda hooaega. Eks nüüd tänu sellele, et Belgia meistritiitli võitsime, võime hooajaga rahule jääda, kahju on muidugi tagasi vaadata Meistrite liigale, kus mängisime maha võimaluse final 6 mängida ja muidugi karika teine koht," võttis temporündaja eduka hooaja kokku.