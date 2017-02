Põhiturniiri lõpule lähenevas Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas on täna-homme võistlustules neli Eesti klubi, kellest igaühel on algavates matšides nii mõndagi kaalul.

Esmalt sarja liider Tartu Bigbank. Kui nad alistavad täna Järvamaa Võrkpalliklubi, kindlustavad nad ühisliiga põhiturniiri esikoha, kirjutab volley.ee. Kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones algab kell 17.00. Põhiturniiri avaringi matšis võtsid tartlased võõrsil kindla 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) võidu.

Kui põhturniiri võitja võib täna selguda, siis heitlus teisele kohale on veel igati hoos. Tallinna Selver on kogunud 24 mänguga 59 punkti, ent nemad sel nädalavahetusel enam ei mängi ja lõpetavad põhiturniiri nädala pärast kahe välismänguga Lätis. Vastamisi minnakse ASK/Kuldīga ja Biolars/Jelgavaga. Teisele kohale ihub hammast ka Pärnu Võrkpalliklubi, keda ootab ees reis Rakverre. Kui suvepealinna klubi võidab täna kell 17.00 algava kohtumise kas 3:0 või 3:1, võrdustavad nad turniiritabelis Selveriga seisu.

„Kui Balti liigas teine koht nii suurt rolli ei mängi, sest võimalikud veerandfinaali vastased oleksid ühte masti, siis järgnevatel Eesti meistrivõistlustel küll, kus teise koha omanik pääseb otse poolfinaali ja omab seal koduväljakuleelist,” lausus Pärnu võistkonna peatreener Avo Keel.

Lääne-Virumaa võistkond heitleb omakorda sarjas neljanda koha nimel, mis kindlustaks neile veerandfinaalseeriaks koduväljaku eelise. Tihe rebimine käib Vilniuse Flamingoga, kes on kogunud 23 matšiga 45 punkti, Rakvere saldo on ühe vähempeetud mängu juures 44. Leedukad mängivad nädalavahetusel kodus 12. positsiooni hoidva Ezerzeme/DU-ga ja seitsmendal kohal oleva Jēkabpils Lušiga. Rakvere teine vastasseis toimub pühapäeval kell 17.00 Paides E-Piima spordihoones, kus telemängus võõrustab neid Järvamaa Võrkpalliklubi.

Kesk-Eesti võistkonnal on säilinud teoreetilised võimalused pääsemaks play-off´i, sest mängus on veel tosin punkti ja hetkel kaheksandal positsioonil olevast Poliurs/Ozolniekist lahutab neid kaheksa silma. Selleks tuleb aga ise sajaprotsendiliselt õnnestuda ja loota sobivatele tulemustele ka teistes mängudes.

„Tartu vastu saab meil kindlasti raske olema. Rakverega ootab ees aga põhimõtteline vastasseis. Läheme nendega vastamisi ju ka Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseerias. Minu jaoks on peamine, et saaksime mehed rivvi ja sealt siis edasi minna,” sõnas Järvamaa klubi peatreener Laimons Raudsepp.

Läti klubidest on nädalavahetusel enim mängus Biolars/Jelgaval, kes hetkel on 26 punktiga tabelis kümnes. Veerandfinaalkohast ehk Poliurs/Ozolniekist lahutab neid neli punkti, ent pühapäevases matšis on võimalik vahet kärpida. Laupäeval sõidab Jelgava võistkond külla RTU/Robežsardzele, kes on 35 punktiga kuues.