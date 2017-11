Balti võrkpalliliiga oktoobrikuu parimaks valiti Pärnu leegionär

Võrkpalli Credit24 Meistriliiga oktoobrikuu parima auhinna teenis Pärnu Võrkpalliklubi diagonaalründaja Edvinas Vaškelis.

"Väga uhke tunne on võita selline auhind nii tugevas ja tasavägises liigas. Ei julge lubada, et ka edaspidi auhinna Pärnusse toon, sest konkurente on palju, aga annan endast parima," ütles Vaškelis auhinda vastu võttes, vahendab volley.ee.

Kolmapäeva õhtul 3:2 võidumängus Limbaži vastu tegi leedukas taas suurepärase mängu, tuues üleplatsimehena 28 punkti (+17). Ta lõi punktiks 46st tõstest 26 (56,5%).

Pärnu võitis oktoobris kõik kuus mängu, neist viies kohtumises oli Vaškelis mängu parim. Ta tõi keskmiselt 17 punkti (+11), mis on Eesti klubide seas ülekaalukalt parim näitaja.

Kokku kogunes punkte 101, rünnakuprotsent oli 56,49 ja efektiivsuse näitaja 67. Ässpallinguid lõi Vaškelis kolm, lisaks kogus 11 blokki.