Balti võrkpalliliiga oktoobri parima mängija auhind rändas Tartusse

Liiga juhtkond otsustas oktoobrikuu parimaks mängijaks tunnistada tartlaste ukrainlasest sidemängija Dmytro Shlomini, kelle statistilised näitajad jäävad küll ründajatele alla, aga kelle panus sidemängijana on Bigbanki edus otsustav. "Shlomin on selline side, kelle kõrval saavad ka keskpärastest ründajatest väga head ründajad ning tema serviseeriad, eriti just mängu rasketel hetkedel, on meid mitmeid kordi keerulistest olukordadest välja toonud," kommenteeris valikut Bigbank Tartu peatreener Andrei Ojamets.

Credit24 Meistriliiga kuu parim mängija saab auhinnaks 150-eurose kinkekaardi, mille on välja pannud Sportland Eesti. Pühapäeval, 4. novembril Tartu Ülikooli spordihoones andis Shlominile auhinna üle Eesti võrkpallilegendi Argo Meresaare 9-aastane poeg Mattias Meresaar.