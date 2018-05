Avo Keel pronksist: me ei suutnud üllatada

Võrkpalli Eesti meistrivõistlustel alistas Pärnu VK pronksiseerias Tallinna Selveri mängudega 3 : 0.

Kahe noore võistkonna omavahelises duellis rauges Selveri vastupanu järk-järgult. Avamäng kaotati ülinapilt 2 : 3, teise võitis Pärnu küll 3 : 0, kuid midagi kindlat endiselt ei olnud. Eile Pärnus peetud kolmas matš kuulus juba selgelt suvepealinna esindusele, Selver sai geimides 19, 22 ja 20 punkti. Pärnu resultatiivseimad olid 14 punkti kogunud Kevin Saar ja Robert Juhnevic, kõige rohkem andis tooni aga ohtliku serviga vastaseid kimbutanud, 5 pallinguässa löönud ja 8 punkti kogunud sidemängija Markkus Keel.

Medal päästis hooaja

Kas Pärnut tuleb kolmanda koha puhul õnnitleda? „Ma arvan küll,” sõnas Pärnu loots Avo Keel. „Vahepeal meil isu kasvas, siis tõmmati ootused alla, siis jälle kasvas. Kokkuvõttes olen rahul. See pole lihtsalt selline poliitikute jutt pärast riigikogu valimisi, et kõik on rahul. Balti liiga finaali saime, seal üritasime kõigiti, aga hammas ei hakanud peale (Saaremaa võitis 3 : 2 – M. R.). Karikasarjas kaotasime hilisemale finalistile Tartule. Sama juhtus ka Eesti meistrivõistlustel. Kõik asetus lõpuks oma loogilistele kohtadele, me ei suutnud üllatada. Aga jään selle juurde, mis varem välja ütlesin: kui oleksime medalist ilma jäänud, võinuks öelda, et hooaeg ei õnnestunud.”