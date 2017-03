Balti klubisid ühendava võrkpalliliiga tiitlit kaitseb Pärnu Võrkpalliklubi, kes sel hooajal lõpetas sarja põhiturniiri kolmanda kohaga. Veerandfinaalis mängiti kahel korral üle lätlaste RTU/Robežsardze, poolfinaalis ootab laupäeval kell 19.00 vastasseis Tallinna Selveriga.

Samad võistkonnad olid käimasoleval hooajal vastamisi ka Eesti karikafinaalis, kus Pärnu võttis 3:2 võidu, kirjutab volley.ee.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel, olete Selveriga viimase aasta jooksul pidanud hulga omavahelisi heitlusi, mis on lõppenud kord ühe ja kord teise paremusega. Põhiturniiril oli viimase vooruni lahti, kumb võistkond võtab teise ja kumb kolmanda koha. Kas nädalavahetusel saame Võru spordikeskuses näha üht tasavägist ja kompromissitut lahingut?

Kaks võistkonda on läinud pikka aega ja omavahelistes mängudes suhteliselt võrdselt, mis tähendab, et pikas perspektiivis ei saa olla olukorda, kus emmal-kummal jääks mõni element teisest väga selgelt maha. See karistataks kohe ära ja võitu oleks väga raske loota. Algavale mängule mõeldes: mind ei üllataks nii viie- kui ka kolmegeimiline mäng, ent seda viimast vaid juhul, kui üks võistkond on tõesti mõnes elemendis väga selgelt parem.

Kuidas võistkonna seis enne Credit24 Meistriliiga otsustavaid kohtumisi on?

Kurta millegi üle ei saa, peamine, et kõik terved püsiksid. On ju viimasest ajast valusaid näiteid. Väga toredasti mänginud Vilniust ei saanud hooaja tähtsaimates mängudes sidemängija aidata ja sisuliselt pool võistkonda oli niimoodi kohe kadunud. Veerandfinaalis Rakverega ei suudetudki korralikku lahingut anda, aga eks selline seis võiks tulla igas võistkonnas, kus nurgaründaja peab tõstma hakkama. Tartul on rünnakuliidri Bradley Robert Gunteri vigastuse näol söömahammas kadunud, mille mõju saame näha eeloleval nädalavahetusel. Kahjuks on mullegi sellised olukorrad mitmel korral tuttavad olnud ja ei kadesta üldse Tartu võistkonna treenereid.

Kui vaatad tagasi kolmanda kohaga lõppenud põhiturniirile ja edukale karikasarjale, siis mis on need positiivsed elemendid, mida sa senisest hooajast finaalturniirile kaasa tahaksid võtta ja seal ka näha?

Kohtumistes, kus on palju mängus (karikamängud, veerandfinaalseeria RTU-ga ja matšid tugevate konkurentide põhiturniiril), oleme näidanud päris head tegutsemist ja väga suuri kõikumisi ei ole olnud. Kehvemaid momente on sisse lipsanud, aga üldiselt oleme püsinud tähtsates mängudes koos. Loodan, et see trend jätkub ka Võrus.

Paremaks saame aga kindlasti minna kaitsetööd puudutavas ja lihtsamate pallide mängimisel. Mulle on jäänud mulje, et põhikonkurentidel on kaitsemäng kvaliteedilt parem ja palle jääb rohkem mängu. Meie trenne jälgides mul vahel samuti silm lausa puhkab kaitsemängu vaadates, aga siis magame öö ära ja pärast seda on palju jälle läinud.

Hooajale üldiselt vaadates – mul pole klubisiseselt varem sellist mängijate liikumist olnud. Mehi läks ja tuli hulgi. Oluline on olnud koostöö leidmine ja tundub, et päris kehvasti pole see läinud, kui üks tiitel on juba meie.