Avo Keel põhjendas tavatut käitumist: keesin lihtsalt üle

Tõsiseks andmiseks seekord ei läinud. Pärnut väisanud saarlased loovutasid alles hiljuti väga ilusat võrkpalli näidanud võõrustajatele geimides 19, 21 ja 20 punkti ning jõudsid varasemale parvlaevale. „Nojah...” venitas Saaremaa VK peatreener Urmas Tali pikalt, kui ajakirjanik teda kindla võidu puhul õnnitles. „Jah, võitsime täna ja saime tabelisse kolm punkti juurde, see on kindel. Muud me siit teada ei saanud.”

Ta vihjas, et Pärnu ei pruukinudki seekord nii hirmsasti võitu ihata. Nimelt lähevad samad võistkonnad juba laupäeval Kuressaares peetavas karikafinaalis uuesti vastamisi ning mõnes mõttes võib selline kindel võit mõjuda uinutavalt. Pealegi on tabelis alles kuuendal kohal oleval Pärnul Balti liiga põhiturniiri võit nagunii käest libisenud. „Vana rebane otsis urgu, kuhu pugeda,” viitas Tali Pärnu juhendaja Avo Keelele. „Ta oli mängu ajal ikka väga kahtlaselt rahulik.”