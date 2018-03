Avo Keel pärast võitu: kõik said higiseks ja numbrid olid normaalsed

Võrkpalli Credit24 Meistriliiga põhiturniiri viimane nädalavahetus algas juba reedel, kui seni tabelis teist kohta hoidnud Pärnu VK sai võõrsil Järvamaa vastu kindla 3:0 (25:17, 25:14, 25:14) võidu. Ühtlasi kerkis Pärnu liigatabelis mööda Saaremaast.

Peatreener Avo Keel jäi tulemuse ja mängupildiga rahule. "Kõik said higiseks ja numbrid on ka normaalsed, nuriseda on raske," sõnas Keel, vahendab volley.ee.

Pärnu meeskonna rünnak oli 65%, vastuvõtt 62%. Teeniti 9 blokipunkti ja löödi 5 serviässa. "Vastuvõtul olid väga head nii Taavet Leppik kui Kevin Saar," tõstis ta oma meeskonna nurgaründajaid esile. "Ega siin väga mänguks ei läinud, Järvamaa vastuvõtt oli vaid 32% ja rünnak 29%," lisas juhendaja.

Liigatabelis on Pärnu nüüd 65 punktiga esimene, Saaremaal on mäng vähem peetud ja punkte 63. Seega jaht põhiturniiri esikohale jätkub.