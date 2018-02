Avo Keel kindla kaotuse järel: nutma ei pea, aga hüpata pole ka midagi

Pärnu võrkpalliklubi ei suutnud Challenge Cupi kordusmängus Meneni Par-kyle (Belgia) vastu hakata. 1/8-finaalis võeti vastu kindel 0:3 kaotus ja langeti konkurentsist.

Avaringis Paphose (Küpros) auti lükanud Pärnu kaotas Menenile kodus 1:3 ja võõrsil 0:3. Peatreener Avo Keele mängujärgseid mõtteid:

„Kui nüüd kahte mängu kokku võtta, siis võrreldes esimese kohtumisega läks täna meeskondade vahe suuremaks. Kahest esimesest geimist rääkides: peale rünnaku suurt midagi meil ei olnud. Esimeses geimis oli selgelt puudu diagonaalründaja, teised olid OK. Täna tõesti Robert Juhnevic selgelt kärssas. Meie rünnak tervikuna oli üle 50 protsendi, neil parem, üle 60. Blokk ja kaitse... Kui ei suuda blokiga pidurdada, tuleb pall kaitses kätte saada. Täna ei tulnud kuskilt. Esimeses geimis tegime null blokki ja kaheksa viga. Sealt see vahe tuli.

Kohtumise eel oli juttu, et katsume olla vabad ja riskeerida. Aga platsil soovitud olekut näha ei olnud. See võitlus polnud kuidagi ehe. Kohati oli, siis jälle mitte. Täna jäi eelkõige sellisest vabast olekust puudu.

Esimestes geimides oli 3-4 palli, mida oleks saanud kaitses mängida. Aga me ei ole kuigi osavad platsimängus. Mida teha, et asja parandada? Viimased kuu aega oleme keeranud A-koosseisu treeningu ümber: nad on treeningul harjutanud eelkõige just bloki ja kaitsemängu poolt, rünnakuga ei tegelegi. Kuniks meil vastuvõtt ja rünnak veel püsivad, siis saame seda teha.

Esimene mäng Meneniga läks meil rohkem asja ette, tänasest jäi natuke tühi tunne. Nutma ei pea, aga hüpata pole ka midagi. Kui loosi nägin, lootsin jõuda kaheksa hulka. Meneniga oleme korra varem mänginud ja sugugi mitte kehvasti. Väga pettunud ma pole, kuid lootsin selles seerias vastasele tihedamalt vastu hakata.”