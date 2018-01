Avo Keel euromängu eel: määravaks saab mentaalne valmisolek

Teisipäeval, 16. jaanuaril jätkab oma euroteekonda ainsa Eesti klubina Euroopas kaasa lööv Pärnu võrkpalliklubi, kui CEV Challenge Cupi 1/8-finaali avamängus võõrustatakse Belgia klubi Meneni Par-Kyt. Kohtumine Pärnu Spordihallis algab kell 19.00.

Viimase mängu Credit24 Meistriliigas pidas Pärnu laupäeval, kui 3:1 alistati Rakvere VK ja kindlustati liigatabelis teist kohta. Enne seda oli Pärnul aga alates detsembrist kolmenädalane mängupaus.

Belgia liigas on Menen hetkel kolmandal kohal. Eurosarja avaringis alistati kahe mängu kokkuvõttes kindlalt Kristo Kollo ja Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerdi Volley (Šveits). Avamäng kuulus Menenile seisuga 3:0, kordusmäng skooriga 3:1. Pärnu oli üle Küprose klubist Pafose Pafiakos, esimene mäng Pärnule seisuga 3:1, korduskohtumine 3:0.

Meneni klubis mängis käesoleva hooaja algusest kuni detsembrini meie rahvuskoondise libero Rait Rikberg, seega sai Pärnu peatreener Avo Keel ka temalt uurida, kuidas Menen tegutseb. „Suhtlesime sel teemal küll ja materjali ning infot on vastase kohta piisavalt. Nagu ka neil meie kohta. Tülikas meeskond, neil on väga agressiivse mängustiiliga sidemängija (Xavier Folguera Estruga). Rikbergi asemele toodud uue libero (portugallane Bernardo Cabral e Silva) kohta ei oska veel midagi öelda. Tempos on neil samuti võimu palju ja poolakas mängib ilmselt ka (nurgaründaja Janusz Górski eelmises ringis kaasa ei teinud-toim),“ iseloomustas Keel vastasmeeskonda.

Juhendaja sõnul saab määravaks mentaalne valmisolek. „Menen on väga võitluslik ja emotsionaalne meeskond. Peame ise suutma mentaalselt samamoodi tegutseda. Puhtalt oskuste pealt ei tohiks kumbki meeskond teisest üle olla. Määravaks saab pingetaluvus ja valmisolek ning kiire mõtlemine,“ lisas Keel.

Pärnul on ka üks suur murekoht, sest sidemängija Markkus Keel on hädas külmetushaigusega ja jättis tänahommikuse trenni vahele. „Murekoht on see küll, näis, kas ta saab mängukõlbulikuks homseks. Kõik teised on korras ja saavad kaasa teha,“ ütles peatreener.

Sama klubiga on Pärnu ka varasemalt samas eurosarjas mänginud, kui kaks aastat tagasi saadi Menenist avamängus kodus 3:1 jagu, ent kaotati kordusmäng võõrsil 0:3 ja seejärel ka kuldne geim.

Lisaks on lähipäevadel eurosarjades võistlustules veel välisliigades pallivaid eestlasi. CEV Challenge Cupil teeb kaasa kaks eestlast. Henri Treial ja CEZ Karlovarsko (Tšehhi) kohtuvad kolmapäeval kodus kell 19.00 (Eesti aeg) Näfelsi Biogas Volleyga (Šveits). Oliver Venno ja Ankara Maliye Piyango (Türgi) peavad oma 1/8-finaali avakohtumise Minski Stroiteli (Valgevene) vastu. See mäng peetakse Ankaras Eesti aja järgi kell 19.00.

CEV Cupil teevad eestlastest kaasa Andri Aganits ja Karli Allik. Aganits ja Montpellier kohtuvad Soligorski Šahtjoriga (Valgevene) kolmapäeval kell 19.00 Mogiljovis. Allik ja Düren Powervolleys mängivad samal päeval Türgis Ankara Ziraat Bankasiga. Kohtumine algab kell 18.00.

Euroopa klubivõrkpalli kõrgeimal tasemel Meistrite liigas peavad järjekordsed mängud Renee Teppan (Trentino Diatec) ja Timo Tammemaa (Maaseiki Noliko). Trentino hoiab E-alagrupis Kedzierzyn-Kozle Zaksa (5 punkti) järel 4 punktiga teist kohta, Maaseik on 2 punktiga kolmas ja Izmiri Arkas 1 punktiga viimane. Trentino kohtub neljapäeval kell 21.30 kodus Izmiri klubiga, Maaseik mängib kolmapäeval kell 21.30 võõrsil Zaksaga.