Avo Keel: Eesti võrkpallureid ei võeta välismaale siniste silmade pärast

Pärnu Võrkpalliklubi peatreener Avo Keel käis ETV spordiuudiste stuudios rääkimas alanud võrkpallifinaalist ning koduse liiga hetketasemest, vahendab ERR Sport.

Kuidas hindab Keel mängutaset ja kvaliteeti, mida meie kodune liiga pakub? "Kindlasti on selliseid halvemaid või igavamaid perioode, pean silmas põhiturniiri, kus kõik mängud ei ole võib-olla sellised, nagu võiks raamatu järgi olla. Ma arvan, et tase on selles mõttes korralik, et kui Eesti mängija läheb kuskile välismaale, ei võeta teda siniste silmade pärast. Teda võetakse taseme pärast ja Eestist on läinud palju mängijad väga korralikesse liigadesse ja klubidesse."