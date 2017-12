Avo Keel avaldas motivatsioonipaketi võimalikele eurosarja vastastele – Rikbergile või Vassiljevile ja Kollole

Pärnu võrkpalliklubi tegi Challenge Cupi avaringis Küprose klubi Paphost võites sammu teise ringi poole. Seal oleks vastaseks Rait Rikbergi tööandja Menen (Belgia) või Rainer Vassiljevi juhendatav Scönenwerd (Šveits), kus pallib Kristo Kollo.

„See on kindel, et 24. detsembril tuleb jõuluvana, meie eurosarjas edasipääs kindel küll pole,” jäi Pärnu loots enne 20. detsembril peetavat avaringi kordusmängu ettevaatlikuks. Ta nõustus, et pool rehkendust on tehtud ja edu on sees. „Jah, tänu 3:1 võidule on meil käegakatsutav eelis. Nemad kuldse geimita mingil juhul edasi ei saa.”

Pärnu võitis Paphose Pafiakost 26:28, 25:22, 25:21, 25:17. Taavet Leppik kogus 16 punkti (+8), 14 punkti (+9) lisas Robert Juchnevic ja 12 silma (+5) Kevin Saar. Vastuvõtt oli 42%, rünnak 50%. Servil eksiti 13 korda, ent löödi koguni 11 ässa (neist 5 läks Markkus Keele arvele).

„Poisid olid tublid,” kiitis Keel hoolealuseid. „Kui mõelda meie viimase aja kõikumistele, siis seekord oli seda selgelt vähem, suutsime püsida koos. Vaid esimese geimi lõpp läks käest, geimpallidel tegime kaks serviviga ja korra olime lubamatult võrgus ehk vastane ei pidanud punkti saamiseks ise midagi tegema.”

Kui Pärnu edasi pääseb, minnakse kokku Meneni või Schönenwerdiga. Mis motivatsioonipaketi sa välismaal pallivatele eestlastele välja pakud? „Mehed saavad tulla koju – see on täitsa korralik pakett!” muheles Keel. „Motivatsiooniks olekski võimalus mängida Eestis ja Eesti publiku ees. Kindlasti oleks see väga eriline mäng. Aga esmalt peame meie sinna jõudma, üks neist jõuab teise ringi igal juhul.”

Neist kahest peetakse tugevamaks Menenit, mis on tugevas Belgia liigas üheksast mängust võitnud kaheksa ja hoiab esikohta. Kas oleks valus, kui Tartu-ajast vana hea tuttav Rait Rikberg tuleks nüüd Eestisse ja tõmbaks Pärnule Meneni särgis mütsi sügavale silmile? „Meil poleks hullu midagi, kui teistpidi läheks, oleks temal ilmselt hoopis mõrum kaotus,” ei lase Keel end provotseerida.

Selle paari avamäng toimub homme kell 20 Šveitsis.

Ka teised eile eurosarjas platsil käinud Eesti võrkpallurid olid edukad.

Challenge Cupi raames pidasid Henri Treial ja tema koduklubi Cez Karlovarsko (Tšehhi) võõrsil Zagrebi Mladosti vastu maha tõelise lahingu, kirjutab volley.ee. Võitja selgus viiendas geimis, kus jäi 15:12 peale Treiali tööandja. Kogu mäng Karlovarskole skooriga 3:2 (24:26; 25:23; 26:24; 23:25; 15:12).

Eesti koondise tempomees tegi väga korraliku esituse, tuues 14 punkti (+10), olles sellega resultatiivsuselt meeskonna kolmas mees. Ta realiseeris 15 rünnakust 10 (67%), lisaks 2 serviässa ja 2 punkti blokist. Marko Sedlacek oli võitjate parim 29 punktiga. Kordusmäng toimub 20. detsembril.

Aste kõrgemal ehk CEV Cupil olid võistlustules Andri Aganits ja Montpellier (Prantsusmaa) ning Karli Alliku koduklubi Düren Powervolley (Saksamaa). Aganits aitas meeskonna sakslaste Rhein Maini vastu raske 3:2 (20:25; 25:21; 32:30; 20:25; 15:10) võiduni. Kogu kohtumise kaasa teinud temporündaja arvele jäi 7 punkti (+6), 4 punkti tuli rünnakult, 2 blokist ja 1 serviga. Võitjate parim oli 22 silmaga Jean Patry. Kordusmäng toimub 21. detsembril.

Allik ja Düren said 3:0 (25:23; 25:18; 25:19) jagu Groningeni Abiantist (Holland). Allik seekord mänguaega ei teeninud. Marvin Prolingheuer oli võitjate edukaim 16 punktiga. Kordusmäng peetakse 21. detsembril.