AVALDA ARVAMUST: Kas riik võiks MM-piletit jahtivat võrkpallikoondist rahaliselt toetada?

Võrkpalli MM-valiksarja kolmanda ringi mängud peetakse juulis kas Eestis või Belgias. Kui Belgia kandidatuur on kindel, siis Eesti võrkpalliliit ootab valitsuselt vastust esitatud abipalvele.

Eesti sai kodus peetud teise ringi turniiril Venemaa järel teise koha ja pääses lisavalikturniirile, kus mängitakse välja viimane MM-pilet. Väga suur vahe on, kas mängitakse kodusaalis või võõrsil.

Esialgse info kohaselt soovisid lisavalikturniiri korraldada viis riiki – Eesti, Belgia, Saksamaa, Slovakkia ja Hispaania, vaid Valgevene loobus kohe. Nüüdseks on selge, et tänasel hetkel on vaid üks raudkindel soovija – Maailmaliiga esimeses divisjonis neljandat kohta hoidev Belgia.

Eesti alaliit esitas abipalve kultuuriministeeriumi kaudu valitsusele. Pole täpselt teada, kas eile seda arutada jõuti või teema lükkus edasi. Kui vastus on positiivne, oleme valmis turniiri korraldama. Kui kandidaate on üle ühe, võetakse loosi. Negatiivse otsuse korral ei ole võrkpalliliidul paraku vajalikku 120 000 – 130 000 eurot kuskilt võtta.

MM-finaalturniirile jõudmine oleks erakordne saavutus, sest siiani pole ühegi olümpiaala suurem pallimängumeeskond selleni küündinud.

