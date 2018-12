ARMAS VIDEO | Saaremaa mängija pisikesel õepojal on meestele suure mängu eel konkreetne sõnum

Saaremaa Võrkpalliklubi on Facebooki postitanud väga nunnu video, kus on näha, et ka kõige väiksemad fännid on lahinguks valmis. „Võitle, võitle, anna kuuma, Saaremaa!” laulab nurgaründaja Helar Jala õepoeg.

Ja tõepoolest just seda näha tahakski – võitlust viimase veretilga ja viimase punktini. Poitiers on jätkuvalt suursoosik, kuid Kuressaares saadud 2:3 kaotus jättis saarlastele ukse paokile ja näitas, et vastased ei ole imeinimesed. Challenge Cupi 1/8-finaali pääsuks oleks täna vaja saada 3 : 0 või 3 : 1 võit, 3 : 2 võidu korral tuleb parem olla ka kuldses geimis.

Otsepilti tänasest matšist ei toodeta, Delfi on sündmuspaigal kohal ja toob kõik olulise huvilisteni tekstipõhise otseblogi kaudu.