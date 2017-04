Ardo Kreek oli Prantsusmaa kõrgliiga põhiturniiri parim temporündaja!

Cet homme a fait un début de saison de feu 🔥🔥🔥. Ardo Kreek meilleur Middle Blocker de la saison régulière 👏 161 atts 63% eff / 53 blks / 26 aces #forceparisienne #parisvolley #fireman #best #volleyball #paris #championnat #lnv

A post shared by Paris Volley (@parisvolley) on Mar 30, 2017 at 6:51am PDT