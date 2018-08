Ardo Kreek koduklubi Prantsuse esiliigasse kukutamisest: see oli kõva pauk

"See oli kõva pauk. Kuna praegu on juba augusti keskpaik käes, oleks uut kõrgel tasemel klubi leida sisuliselt võimatu. Kuskile ma kindlasti saaksin minna, aga pakkumised on poolikud. Pigem tundub hetkel nii, et jään Pro B-sse ja töötan end koos võistkonnaga uuesti üles," rääkis Kreek portaalile Võrkpall24.ee.

"Kuna klubi sai trahve ja sponsorid toetavad esiliigas meid vähem, peavad nad ka minu palganumbrit kärpima, mis tähendab, et varasem leping ei kehti enam. Seetõttu saaksin soovi korral klubist lahkuda juba nüüd. Aga mu mänedžer üritab tingimusi minu jaoks paremaks kaubelda, et nõustuksin jätkama."

Loe täispikka originaalartiklit Võrkpall.ee lehelt