Ardo Kreek: eks juuli lõpus paistab, kas mahun veel koondisesse

Eesti meeste võrkpallikoondis on Euroopa liiga Kuldliigas saanud neljast mängust neli võitu. Temporündaja Ardo Kreek pole viimastes matšides saanud rahvusmeeskonda esindada, kuid mehe sõnul on tema kaaslased olnud ülesannete kõrgusel.

"Viimastel mängudel oli Rakveres väga meeldiv jälle näha täismaja," sõnas Kreek ERR-ile. "Hinges arvasin, et saal nii täis ei ole, aga siiski - võrkpallifännid on meiega täiega kaasas."

Pärast pikka hooaega Prantsusmaal otsustasid, et tervis vajab veidi turgutamist? "Puhkus sai alguse sellest, et suhtlesin peatreeneriga, saamaks teada, kas ta on nõus. Et eelmine koondisetsükkel suvi oli mänguderohke ja pidin vigastuse tõttu kaks kuud audis olema, arvan, et keha näitas seda, et tuleb see suvi väike paus sisse teha."