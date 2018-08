Ardo Kreegi koduklubi tagandati Prantsusmaal esiliigasse

Prantsusmaa võrkpalliliit andis märtsi alguses teada, et pärast Pariisi Volley meeskonna finantsküsimuste väljaselgitamiseks läbi viidud auditi tulemuste selgumist karistatakse klubi meistrivõistlustelt eemaldamisega.

Auditi tulemusena leiti, et klubi poolt esitletud palgafondi summad ei vastanud tegelikkusele. Juuli lõpus soovitas Prantsusmaa Olümpia- ja Spordikomitee Pariisi Volleyl aktsepteerida sanktsioone ning mängida edasi Prantsusmaa tugevuselt teises liigas.

Täielikult veel selge pole, kas Pariisi Volley uuel hooajal esiliigas mängib, kuna Prantsusmaa liiga kodulehel pole klubi ei kõrgliiga ega esiliiga meeskondade nimekirjas, kirjutab Prantsusmaa väljaanne LeParisien.

"Me jätkame klubi eest võitlemist," sõnas Pariisi klubi president Michel Rougeryon. "Kahtlemata läheme kohtusse, et kaitsta oma au ja võidelda koha eest kõrgliigas. Me vajame tuge kogu linnalt."

"Ma valmistun esiliiga jaoks ja eesmärk on tõusta tagasi kõrgeimasse seltskonda," rääkis meeskonna peatreener Dorian Rougeryon. "Juhul, kui mängime kõrgliigas, on eesmärgiks jõuda play-off'i. Raske on olla teadmatuses, kuna kogu olukord on kestnud üle aasta."

Ardo Kreegil on klubiga leping ka tulevaseks hooajaks.