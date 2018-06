Ardo Kreegi koduklubi endiselt suures jamas: täna teatatakse esiligasse tagandamisest

Eesti võrkpallikoondislase Ardo Kreegi koduklubi Pariisi Volleyt ootab kõigi eelduste kohaselt täna ees teade esiliigasse tagandamisest.

Prantsusmaa võrkpalliliit andis märtsi alguses teada, et pärast Pariisi Volley meeskonna finantsküsimuste väljaselgitamiseks läbi viidud auditi tulemuste selgumist karistatakse klubi meistrivõistlustelt eemaldamisega.

Auditi tulemusena leiti, et klubi poolt esitletud palgafondi summad ei vastanud tegelikkusele. Palgafond ulatub ligemale 400 000 euroni, mitte ei piirdunud 255 000 euroga, nagu oli deklareerinud klubi. Tegemist on seega maksude maksmisest kõrvale hoidumisega.

Klubi rahaasju uuris riiklik juhtimiskontrolli direktoraat (DNACG) ehk organisatsioon, mille ülesanne on kontrollida Prantsusmaa professionaalsetes liigades mängivate spordiklubide finantsilist ja juriidilist juhtimist.

Kuigi vaidluse ajaks lubati klubi tagasi play-off'i, kus võideti pronksmedal, on asjad jõudnud nüüd nii kaugele, et liiga on valmis taas meeskonna esiliigasse saatma. Klubi plaanib aga otsusele vastu vaielda.

Ühe korra on Pariisi Volleyga sarnane olukord juba juhtunud ning siis ennistati tiim kõrgseltskonda vaid mõne nädala järel, kui Prantsusmaa riiklik spordilepitaja sekkus. Klubi plaanib ka seekord Prantsusmaa olümpiakomitee poole pöörduda.