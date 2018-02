Anu Ennoki koduklubi jõudis eurosarjas kaheksa parema hulka

Eesti võrkpallikoondislane Anu Ennok tõi Euroopa tugevuselt kolmanda sarja Challenge Cupi kaheksandikfinaalis kokku 28 punkti, aidates koduklubi Pfeffingeni Sm`Aeschi veerandfinaali.

Selleks tuli kolmapäeva õhtul alistada Rumeenia klubi Bacau Stiinta. Pfeffingen kaotas esimese mängu (jaanuaris) 2:3 ja võitis eilse võõrsil peetud korduskohtumise 3:1 (26, -23, 23, 23), mis tagas Šveitsi klubile koha kaheksa parema hulgas, kirjutab volley.ee.

Nurgaründaja Ennok tõi nii esimeses kui teises mängus 14 punkti, lõi punktiks vastavalt kolm ja neli servi. Lisaks neljale pallinguässale panustas eestlanna eile võitu ka üheksa rünnaku (41%) ja ühe blokipunkti.

Eestlanna sõnul oli tegemist kahe võrdse võistkonnaga. "Arvan, et olime Rumeenia võistkonnaga samal tasemel. Kui eelnevas ringis Zagrebi naiskonnaga oli üsna kindel, et suudame võidukad olla, siis eilne võit oli ikkagi üsna napp ka punktide osas," rääkis Ennok.

Kuidas jääb Ennok rahule enda pallinguga, mis kahes mängus tõi kokku seitse punkti? "Meie serv oli üks relv nende vastu ja on ka koduses liigas. Enda servi kohta võiks öelda, et eilse esitusega pigem rahul olla ei saa, sest tuli liiga palju vigu (neli - toim), aga sellel hooajal on serv üldjoontes üsna stabiilne olnud," ütles Ennok.

Kui viimasel kaheksal hooajal on Šveitsi liigas võimutsenud Zürichi Volero, siis tänavune hooaeg on seni kulgenud põnevamalt - viimaste aastate valitseja hoiab põhiturniiril Pfeffingeni järel teist kohta. Kahel korral on Volero Pfeffingenile ka kaotanud, korra on jõutud võiduni. "Volero troonilt tõukamine ei ole enam nii ulmeline kui eelmistel hooaegadel, aga selleks peab meie mäng 101% õnnestuma. Meistriks tulekuks peab finaalis võitma kolm mängu, seega eks näeme, mis kevadel saama hakkab. Hetkel võtame mängu korraga," lõpetas Ennok.