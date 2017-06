Andrus Raadik: pall lendab mäestikus tavapärasest erinevalt

Eesti võrkpallikoondis sai Maailmaliiga poolfinaalis Mehhiko üle 3:0 võidu, kuid nurgaründaja Andrus Raadiku sõnul ei tulnud see sugugi kergelt.

„Oli päris raske mäng,“ nentis Raadik. Eks harjumatuid faktoreid on mitmeid – pikk reis ja sootuks teine ajavöönd, võõras saal, kõrge temperatuur (kohati ligemale 40 kraadi!) ja mängupaik, mis asub merepinnast 1800 meetri kõrgusel.

„Õhk on siin teistsugune ja palli lennutrajektoor samuti,“ avaldas Raadik põhjuse, miks eestlased (aga ka mehhiklased) päris palju eksimusi tegid. „Võid lüüa sellise keskmise jõuga servi ja pall, mis tavaolukorras kindlasti sisse kukuks, läheb auti. Igal juhul on see väga huvitav kogemus.“

Homme öösel kohtub Eesti finaalis Hispaaniaga, mis lükkas Saksamaa poolfinaalis konkurentsist 3:0 võiduga. „Lähme võitlema. See, et tänavustes sõprusmängudes Hispaaniat võitsime, ei loe praegu enam absoluutselt mitte midagi,“ teab Raadik, et finaal tuleb raske.