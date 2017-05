Andrus Raadik: olen Tähe kõrval poisike - ta on sigaheaks mängijaks saanud!

Eesti võrkpallimeeskonna eilne 3:1 võit Portugali üle oli märgilise tähendusega 30-aastasele Andrus Raadikule, kes peab seda oma õigeks koondisedebüüdiks.

"Olen küll kuulunud universiaadikoondisse ning mänginud aastate eest ka paar sõprusmängu meeste koondise eest, aga õigeks debüüdiks pean just eilset mängu," ütleb Raadik, kes tunneb end esmakordselt rahvusmeeskonna täieõigusliku liikmena.

"Meeskonda sissesulandumine on kulgenud täiesti muretult. Ma olen ju kõigi koondislastega mänginud koos või nende vastu. Ka Gianni (koondise peatreener Gheorghe Cretu - toim) on jätnud täpselt nii hea mulje, nagu räägitakse. Ma pole kunagi niivõrd professionaalse treeneri käe all mänginud. Ta võtab su personaalselt ette, räägib ja õpetab ning vajadusel annab lisatrennigi. Minuga on ta käsile võtnud mu nõrgima külje - alt vastuvõtu. Pean selle kallal kõvasti tööd tegema ja õiged liigutused sisse harjutama."

Raadik kuulus eilses kohtumises algkoosseisu ning mängis kolm esimest geimi, tuues selle ajaga 5 punkti (11-st rünnakust realiseeris 4). Olgugi et parandamisruumi jäi mänguliselt küllaga, polnud tal enda sõnul närvi sees.

"Olin otsustanud, et lähen mängu lihtsalt nautima. Nii tegingi. Väga mõnus oli selliste meestega koos väljakul olla!" õhkab hommikusel koosolekul algrivistusse kuulumisest teada saanud Raadik.

"Oleksin võinud mõned pallid rohkem maha lüüa, aga vähemalt ei teinud ma ühtegi viga. Omavigade vältimist rõhutavad treenerid siin väga palju, õnneks olen selle stiiliga Soomest tuttav. Servi vastuvõtul oleksin aga kindlasti pidanud paremini tegutsema," on Raadik enda suhtes kriitiline. Ta tunnistab, et poolteist koos veedetud nädalat pole olnud piisav, et sidemängija Andres Toobaliga klappi leida.

Oma esimesel välishooajal kohe Soome liiga põhiturniiri punktirekordi enda nimele võtnud nurgaründaja teab, et tema roll on koondises hoopis teistsugune kui Pielavesi Sampos.

"Siin kannavad ikkagi rünnakuraskust (Robert) Täht ja (Oliver) Venno. Ülejäänud mehed peavad eelkõige blokis ja kaitsemängus oma panuse andma. Aga mul pole selle rolli vastu midagi. Võin ka kogu mängu jooksul neli või viis tõstet saada, aga kui meeskond mängib hästi ja võidab, siis olen rahul. Tegu on ikkagi meeskonnamänguga."

Raadikule on koondises eriti hea mulje jätnud kaks mängijat.

"Kindlasti Robi (Robert Täht)! Ma mäletan teda Eestis mängimas. Siis ta oli väga hea, aga nüüd on ta sigahea. Tunnen end tema kõrval poisikesena! See, kui kiiresti ta õlg löögi ajal liigub... Võrreldes Tartu-aegadega on ta vastuvõtt läinud palju paremaks. Samuti on ta Poolas mängulist kogemust saanud, tänu millele oskab mitte ainult tugevalt lüüa, vaid ka hanitada ja palli blokist auti suunata. Ka Venno on tõsiselt heast küljest end näidanud. Need kaks meest on sisuliselt maailmaklass," tunnustab Raadik.

Raadik, kes võitleb koha eest põhikoosseisus Kristo Kollo, Karli Alliku ja põlvevalu küüsis vaevleva Taavet Leppikuga, loodab maikuu jooksul selgelt oma mängupilti parandada.

"Ma pole praegu kindlasti nii heas füüsilises vormis nagu hooaja keskel Soomes. Samuti andis tunda viirushaigus, mis mind enne Portugali lendamist kimbutas. Eelmine nädal oli seetõttu minu jaoks ka väga raske," lisab ta lõpetuseks.

Eesti ja Portugali teine mäng algab kohaliku telekanali palvel meie aja järgi täna kell 22.00, mitte 19.00, nagu varem oli kokku lepitud.