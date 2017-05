Andrus Raadik: mulle tehti asjad kiirelt selgeks - "poisike, mõtle natuke!"

Eesti võrkpallikoondise 30-aastane nurgaründaja Andrus Raadik tunnistas pärast 0:3 kaotust Venemaale, et pole kunagi nii võimast meeskonda teisel pool võrku näinud.

Eesti osutas külalistele igas geimis vastupanu, kuid kaotas lõpuks 20:25, 22:25 ja 21:25.

"Alguses oli mul selline "vana hea" mäng - tahtsin pallid kolme meetri sisse lüüa. Seal tehti mulle aga kiirelt asjad selgeks - "poisike, mõtle natuke!". Pärast tuli ka pingilt info, et veidi targemalt ja kõrgemalt rünnata. See toimis," sõnas sisuliselt kahe geimiga 9 punkti (-3) toonud Raadik.

Tegu oli Eesti seitsmenda ehk viimase sõprusmänguga enne kolmapäeval algavat MM-valikturniiri.

"Ma arvan, et Eesti koondis on hetkel väga heas seisus. Treeneritel on päris keeruline valida algkoosseisu mehi nii tempo- kui nurgaründajate osakonnas. Ka sidemängijad ja diagonaalründajad on head," lisas pärnakas.

