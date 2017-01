Soome võrkpalli meistriliiga 17. voorus kohtusid eestlaste meeskonnad laupäeval omavahel, kui Vantaa Ducs võõrustas Pielavesi Sampot.

Ducsi soome-eestlasest diagonaal Karl Külaots mängis hästi, tuues 21 punkti. Andrus Raadik mängis veel paremini, tema arvele kirjutati 28 (+15) punkti, kirjutab volley.ee. Martti Keel käis vahetusest väljakul teises, kolmandas ja neljandas geimis, kuid punktiarvet eestlane ei avanud. Raadiku ja Keele koduklubi Sampo võitis mängu 3:2 (20, -22, 22, -15, 9).

Raadik on juba pikka aega Soome liiga suurim punktitooja (406 punkti), tipus on ta ka vastuvõtjana (63%). Esikohta hoiab 49 punktiga Loimaa Hurrikaani, teine on 45 punktiga Vammala meeskond ja kolmas 39 punktga Sampo.

Naiste meistrisarjas kaotas Rovaniemi WoVo võõrsil Kuusamo Pölkkyle 0:3 (-22, -22, -20). Kristiine Miilen tõi WoVo-le 13 punkti. Juhib 43 punktiga Hämeenlinna PK, WoVo-l on kaheksandana 15 punkti.