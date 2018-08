Andri „Orava Orkaan” Aganits: Iisraeli ainuke võimalus oli meid vaidlemisega rööpast välja ajada

Oravalt pärit mees on võrkpalliliidu pressitalituse andmetel hankinud hiljuti endale uue uhke hüüdnime – Orava Orkaan. Iisraeli vastu õigustas ta seda nime täielikult, sest jõudis igale poole vastasele pahandust valmistama: 12 tõstest lõi ta ära 10 (83%), pani kokku 6 punktiblokki ja tema kasutegur +15 oli seekord meeskonna parim.

„Saime eesmärgi täidetud: 3:1 võit ja pääs EM-ile on kindlustatud. Saime ilusasti hakkama. Isegi esimese geimis, mis kaotasime – lõpus oli seal päris suur praak kohtunike poolt, mis oleks meile selle geimi kätte andnud. Aga lõpuks võtsime järgmistes geimides ikkagi oma,” rääkis Aganits mängujärgses videointervjuus.

Mäng kujunes väga emotsionaalseks, üks Iisraeli pallur teenis koguni sobimatute sõnavõttude eest punase kaardi (see tähendab punkti vastasmeeskonnale), meie poolelt sai Robert Täht kollase. „Eks see käib mängu juurde. Nende ainuke võimalus oligi meid rööpast välja ajada. Ja proovida. Iga pallivahetuse järel küsisid nad midagi kohtunikult: kas auti, näppe, mida iganes. Töötlesid nii-öelda. See oli ainuke võimalus meid mõjutada, meil on klassivahe tegelikult olemas,” selgitas Orava Orkaan.