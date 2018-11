Andri Aganits teadmata ajani audis, Robert Täht kohaneb kavalate Türgi trikkide ja tükkidega

Koondise nurgaründaja Robert Täht kohaneb samal ajal Izmiris uue liigaga. „Meie klubi hoolitseb mängijate eest väga hästi,” kiitis Täht. „Liiga on võrreldes Poolaga teistsugune, mitte nii professionaalne. Kahel võõrsilmängul on olnud üllatusi. Kord puudus video-challenge’i võimalus, ehkki see on kohustuslik. Öeldi, et süsteem on katki, ja oligi kõik. Eelmises sealses mängus võttis vastasmeeskond 15 vaiet ja võitis 14. Ju on piirikohtunikele öeldud, et kui vähegi võimalust on, siis tehku otsus nende kasuks. Teisel välismängul puudus põrandalt Tarafleks, ühel pool polnud kardinaid ja päike paistis sisse. Need pole suured probleemid, nendega tuleb harjuda ja ka sellistes tingimustes võita.”

Kuidas treener Glenn Hoag sinuga rahul on? „Loodan, et ta on jäänud rahule,” sõnas Täht, kes on neljas esimeses voorus toonud vastavalt 9 (efektiivsus -1), 16 (+13), 13 (0) ja 19 (+12) punkti. „Mina olen tema kui treeneriga küll väga rahul. Usun, et meie võistkonnal on kõvasti potentsiaali, aga esialgu läheb veel natuke aega. Võistkond on väga noor, mina olen platsil üks vanemaid.”