Eile õhtul teenisid Belgia võrkpalli meistriliigas võidulisa nii Andres Toobali kui Taavi Nõmmistu koduklubid.

Nõmmistu tööandja Maaseiki Noliko alistas võõrsil 3:0 (25:21, 25:22, 25:14) Aalsti Lindemansi. Eestlane paraku mänguaega ei teeninud, kirjutab volley.ee.

Aalsti kaotus ja Andres Toobali koduklubi 3:0 (25:22, 25:19, 25:14) edu Leuveni meeskonna vastu kergitasid Antwerpeni Callant Topvolley sarjas taas esikolmikusse. Liigat juhib Roeselare Knack, kes on 14 mänguga kogunud 37 punkti. Maaseikil on 36 punkti ja Antwerpenil ning Aalstil 29.

Viimasesse võidumängu panustas Toobal neli punkti ja jäi kolmega plussi. Rünnakul tõid punkti pooled kuuest üritusest, lisaks rahvusmeeskonna sidemängijalt üks edukas sulustamine.

Naiste Meistrite liiga C-alagrupis kaotas Anna Kajalina koduklubi Saint-Raphaёl Var Volley-Ball koduväljakul Bakuu Azerrailie 1:3 (16:25, 21:25, 25:18, 20:25). Kajalina tegi kaasa terve kohtumise ja tõi naiskonnale üheksa punkti. Rünnakul lõi ta punktiks 22 tõstest seitse, lisaks kaks ässpallingut.