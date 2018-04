Andres Toobal naudib Slovakkias mänguminuteid ja tekkinud stabiilsust

Slovakkia võrkpalli meistriliigas VK Prievidza ridadesse kuuluv sidemängija Andres Toobal võib senise hooajaga rahule jääda, võideti karikas, hetkel juhitakse finaalseeriat 2:0 ja korralikult on jagunud ka mänguaega.

Toobal räägib, et nuriseda on raske ja rahul on nii tema kui tööandja. „Hooaeg on läinud siiani väga kiiresti ja rahulikult. Kindlasti on see klubile juba praegu korda läinud. Oleme vältinud suuremaid mõõnaperioode ja koduhallis peetud karika finaalturniiril suutsime kindlalt võita. Ka pärast kahte esimest meistrivõistluste finaalmängu pole kodusaalis veel kaotust pidanud tundma. Seegi näitab teatud mõtles võistkonna kindlust,“ kinnitas sportlane, vahendab volley.ee.

Liiga taseme kohta sõnab võrkpallur, et Slovakkias on viis tugevamat võistkonda, kes kõik tahavad medalite jagamisel kaasa rääkida, ülejäänud on selgelt nõrgemad.

Finaalseeria avamängus alistati Nitra Bystrina meeskond 3:0 (25:21, 25:22, 25:22), teises mängus saadi 3:0 (25:19, 25:14, 25:23) võit. Toobal tegi kaasa mõlemad kohtumised. Nelja võiduni peetava seeria järgmine mäng peetakse täna õhtul.