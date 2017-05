Andres Toobal Kosovo koondise tasemest: ilmselt Järvamaa oleks tõesti rohkem vastu pusinud

Eesti võrkpallikoondise liikmetest on võrreldes eelmise suvega suure sammu edasi teinud sidemängija Andres Toobal, kellel jäi seljataha esimene täiskoormusega välishooaeg.

"Olin sel hooajal kogu aeg platsil ning kandsin vastutust, sest olin välismängija," sõnab 28-aastane Antwerpeni klubi põhimees. "Koondisse tulles leidsin kohe kaasmängijatega suhteliselt hea klapi. Ka trennid on koondises nii head, et tunnen isegi pärast klubihooaega, et lähen paremaks."

Toobal tunnistab, et ihkab koondiseski põhisidemängijaks saada, olgugi et tema positsioonil on ees perekonna parim võrkpallur Kert Toobal (37).

"Loomulikult tahaksin põhisidemängija olla. Milline sportlane nurgas istuda tahab... Aga see on võistkonnamäng ja ma loodan, et tuleb minu aeg ka veel."

Tänases kindlas võidumängus Kosovo üle, kus peatreener Gheorghe Cretu kasutas n-ö teist koosseisu, kogus Toobal 5 punkti (+5). Uurisime, kas vastase, MM-debütandi näol võis tegu olla heas mõttes Eesti viienda klubi Järvamaa tasemel meeskonnaga?

"(Muigab.) Seda on väga-väga raske kommenteerida. Ütleme nii, et Järvamaa oleks ilmselt tõesti rohkem vastu pusinud. Aga eks Kosovol ole raske ka, kui nad näevad nii pikki mehi vastas. Nad näitaksid võib-olla paremat võrkpalli, kui saaksid taseme poolest veidi kehvemate meeskondade mängida," lisas Toobal tunnustavalt.