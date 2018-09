Andrei Ojamets: räägiti palju Tartust ja Saaremaast, aga unustati, et Pärnu on ka olemas

"Nimed paberil ei ole veel võistkond. Need nimed tuleb kokku liita ja panna koos mängima. Kui hooaja alguses räägiti ainult Tartust ja Saaremaast, siis nagu unustati, et Pärnu on ka olemas. Kui Andres Toode ise kiitis, et tal on täiesti fantastiline võistkond, olen seda korra ka ise näinud ja ütleks ka, et Rakveret ei tohi alahinnata," rääkis Ojamets.

Vaata videointervjuust, mida ta rääkis meeskonna komplekteerimise ja pearivaalide kohta.