Andrei Ojamets: Avo Keel kardab naisi!

Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias juhib Tartu Ülikool/Eedeni naiskond Kohila vastu 1 : 0, pühapäeval läheb lahti kolme võiduni peetav poolfinaal Tartu Bigbanki meeskonna ja Pärnu vahel. Bigbanki treenerikohalt lahkunud Oliver Lüütsepalt töö hiljuti üle võtnud Ojametsal on teoreetiliselt võimalik ajalugu teha: võita ühel hooajal neli tiitlit. Eedeni naiskond on sel hooajal jäänud võitmatuks nii karikasarjas kui ka Balti liigas ja on soosik ka Eesti meistrivõistlustel. Meeste pool on seis märksa keerulisem. Bigbanki ootab poolfinaalis võrdväärne vastane Pärnu ja edu korral tõenäoliselt finaalis selle hooaja valitseja Saaremaa, kelle vastu Tallinna Selveri noored ei tohiks kuidagi saada.

Loe edasi ja saad teada, kuidas Andrei Ojamets tegi mõni aeg tagasi Avo Keelele ettepaneku koos Eesti rahvusnaiskonda juhendada.