Andrei Ojamets: autosõit Pärnust Tallinna näitas, kui palju on Raadiku arusaamad aja jooksul muutunud

Tunnustatud võrkpallitreeneri Andrei Ojametsa sõnul on Eesti koondis täna alanud MM-valikturniiril peamine favoriit teisele kohale, kuigi tugevaid konkurente jagub.

Eesti kuulub ühte alagruppi koos Rumeenia, Kosovo, Montenegro, Ungari ja suurfavoriit Venemaaga.

"Kui arvestada seda, et Eesti koondis liigub oma tasemelt ülespoole ja turniir toimub kodus, võib öelda, et meil on eelis võitluses teise koha eest," hindab Ojamets. "Samas, ma ei nõustu nendega, kes arvavad, et Eesti sõidab kõigist (peale Venemaa) teerulliga üle."

"Jugoslaavlased on kõigil pallimängualadel tugevad ja Montenegro tõestab juba esimeses mängus Venemaa vastu, et meil ei saa nendega kerge olema. Ja meie jaoks on väga oluline juba tänane kohtumine Rumeeniaga. Peame küpset mängu näitama, et kahe parema hulka jõuda," sõnas intervjuu ajal Venemaa ja Montenegro mängu jälginud Ojamets Delfile.

53-aastase juhendaja sõnul pole jalgratast leiutama vaja hakata - kõik algab ikka servi vastuvõtust.

"Kui me ei suuda servi korralikult vastu võtta, pole meil võimalik ka kiiret mängu mängida. Aga kiire mäng on meie suhteliselt lühikese koosseisu trump ning selle kadumine tekitaks suuri probleeme."

Üldiselt on Ojamets meeskonna hetkeseisuga rahul.

"Temporündajate ja diagonaalründajate osakonnas on konkurents ju lausa rahvusvahelisel tasemel. Ma väga loodan, et sidemängijatest rääkides pole meil enam põhjust öelda ainult Kert (Toobal) ja Kert. Tema vend Andres tegi väga korraliku välishooaja ning sai loodetavasti palju enesekindlust ja kogemusi juurde," avaldab Ojamets lootust.

Ojamets kinnitab, et nurgaründajate positsioonil oleks olukord Keith Puparti ja Martti Juhkamiga oluliselt tugevam, kuid samas tunneb ta rõõmu Andrus Raadiku koondisega liitumise üle.

"Mul on ülihea meel, et Andrus nüüd koondisse kuulub! Võtsin hooajal 2004/05 Andruse, kes oli toona veel koolipoiss, Pärnu võistkonda. Tol ajal oli n-ö suur Pärnu meeskond, mis eurosarja mängis, just lagunenud ning alustasime oma noortega otsast peale," meenutab Ojamets.

"Sõitsime nüüd esimesel mail koos Pärnust Tallinna - mina naiste ja Andrus meeste koondise laagrisse. See, millise innuga ta koondisest rääkis, andis märku, kuivõrd palju tema arusaamad on aja jooksul muutunud. Ta on kogu hinge ja südamega asja juures. Muidugi on Andrusel omad miinused eesotsas alt vastuvõtuga, aga koondis sai tema näol endale ühe väga suure võitleja juurde. Ta ei anna väljakul kunagi alla," kiidab üks pärnakas teist.

Ojamets nõustub, et 30-aastase Raadiku arengule andis määrava tõuke eelmisel suvel langetatud otsus välismaale mängima minna. Otsust kahetsema ta ei pidanud: Raadik püstitas Pielavesi Sampos Soome liiga punktirekordi ning sõlmis hiljuti klubiga lepingupikenduse.

"Ma arvan, et ta pidanuks juba neli-viis aastat tagasi välismaale minema. Mulle meeldib ka Kristo Kollo oma mitmekülgsusega, aga Raadiku põhikoosseisu kuulumise kasuks räägib Soome liiga suurima punktiküti tiitel. Ma arvan, et Soome liiga on tugevam kui Šveitsi liiga, kus Kollo mängis," põhjendab ta.

Eesti alustab MM-valikturniiri täna kell 18.00 Rumeenia vastu. Kõik meie alagrupi kohtumised peetakse viie päeva jooksul Kalevi Spordihallis