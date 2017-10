Ametlik kinnitus: Läti võrkpalliliit kaalub peatreeneri kohale Eesti juhendajaid

Läti võrkpallikoondise mänedžer Artūrs Vitkovskis kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et eestlased on sõelal.

Läti portaal Sportacentrs kirjutas, et ametist lahkunud Raimonds Vilde kohale on kolm kandidaati – muljetavaldava CVga Läti passiga Boriss Koltšins, Eesti koondise eelmine peatreener Avo Keel ja meie rahvusmeeskonna abitreener Rainer Vassiljev.

Mõlemad eestlased kinnitasid, et nendega on sel teemal suheldud, kuid mitte viimasel ajal. Küsisime Läti alaliidust üle, kas Läti meedia info on õige. „Sportacentrsi avaldatud info ei ole ametlik, kuid see pole saladus, et kaalume peatreeneri kohale ka eestlasi,“ kinnitas Artūrs Vitkovskis, kuid rohkemat avaldada ei soovinud. Treeneri osas teeb otsuse alaliidu juhatus.

Läti meedias on spekuleeritud ka võimalusega, et treeneripingile võetakse kolmest kandidaadist kaks – üks peatreeneriks ja teine abiliseks. Varem on Koltšins aidanud Keelt konsultandina Eesti koondise juures. Koos on töötanud ka Keel ja Vassiljev, Keele valitsusaja lõpus oli Vassiljev abitreener.