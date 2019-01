Allikuga täienenud Saaremaa alistas võõrsil Selveri

Saaremaa edukaim oli täna 18 punktiga (+15) Samuel Boehm, 16 punkti (+13) lisas Helar Jalg. Saaremaa vastuvõtt oli 33%, rünnak 45%, blokist saadi punkte 10 ja servil löödi 3 ässa ning eksiti 11 pallingul, kirjutab volley.ee.

Selveri meeskonnale tõi Oliver Orav 16 punkti (+1), 15 silma (+4) lisas Albert Hurt. Selveri vastuvõtt oli 55%, rünnak 36%, blokist saadi 10 ning servilt 8 punkti (eksiti 23 pallingul).

Saaremaa eest tegi debüüdi Rumeeniast kodumaale naasnud Karli Allik, kes Eestis esindas viimati sealjuures just Selveri tiimi.

Liigatabelis on tiitlikaitsja Saaremaal nüüd 36 punkti nagu ka esikohta hoidval Bigbank Tartul ning kolmandal positsioonil oleval RTU/Robežsardsel. Esikolmikul on aga peetud erinev arv mänge: Tartul 14, Saaremaal 16 ja RTU-l 15. Neljas on 33 punktiga Pärnu, viies 28 punktiga Selver ja kuues 25 punktiga Rakvere Võrkpalliklubi.

Ülejäänud selle nädala mängud peetakse laupäeval ja pühapäeval.