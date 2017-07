Absurditeater: Maailmaliiga võitnud Eesti kaotas edetabelis punkte

Võrkpalli kümneaastase kajastamise jooksul on rohkem kui korra tabanud mind küsimus: kas ala eesotsas on kümneaastased poisikesed, kes tahavad naerukihina saatel välja nuputatud jaburustega lihtsalt tähelepanu? Või…?

Täna Belgias algava MM-sarja lisavalikturniiri eel astus uhkelt tsirkuselavale Euroopa alaliit (CEV). Nimelt ei toodeta Eesti kolmest esimesest kohtumisest telepilti. Kui meie alaliit pakkus, et saadab ise inimesed kohale, kes toodaksid kahe kaameraga pilti, oli esimene vastus peps: see ei vasta CEV-i nõuetele, vaja on kuut kaamerat. Milline aristokraatlik nõudlikkus! Aga kas tõesti nii tähtsatest mängudest otsepildi mitte näitamine aitaks ala paremini arendada?! Õnneks tuli mõistus koju ja erandkorras lubati teha veebiülekanne kolme kaameraga.

Veel suurem jaburus vahib vastu värskes Euroopa edetabelis.